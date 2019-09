Lista de ganadores de los Premios Emmy 2019, sorpresiva noche

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Chernobyl" se llevó este domingo el Emmy a mejor miniserie, a la espera de ver si "Juego de Tronos" y "Veep", otros dos programas de HBO que se despiden de la televisión, se llevan los galardones a mejor drama y comedia.

"The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", dos series con fuertes personajes femeninos, se llevaron los primeros premios de comedia.





LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Mejor actor de reparto en serie cómica

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")



Mejor actriz de reparto en serie cómica

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")



Mejor guión de comedia

"Fleabag"



Mejor dirección de serie de comedia

"Fleabag"



Mejor actor de comedia

Bill Hader ("Barry")



Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")



Mejor programa de competencia

"Rupaul"



Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Patricia Arquette ("The Act")



Mejor dirección de serie limitada

Johan Renck ("Chernobyl")



Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")



Mejor guión de serie limitada o película

"Chernobyl"



Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Jharrel Jerome ("When They See Us")



Mejor película para TV

"Bandersnatch / Black Mirror"



Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Michelle Williams



Mejor serie de edición limitada

"Chernobyl" (HBO)



Mejor programa de sketches

"Saturday Night Live" (NBC)



Mejor actor de reparto en serie dramática

Peter Dinklage ("Game Of Thrones")



Mejor guión de serie de serie dramática

"Succession"



Mejor actriz de reparto en serie dramática

Julia Garner ("Ozark")