Lista de ganadores de los Premios Emmy 2019, sorpresiva noche

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- He aquí los ganadores a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregaron este domingo en Los Ángeles.



- Mejor serie dramática: "Game of Thrones"



- Mejor comedia: "Fleabag"



- Mejor actor dramático: Billy Porter, "Pose"



- Mejor actriz dramática: Jodie Comer, "Killing Eve"



- Mejor actor de comedia: Bill Hader, "Barry"



- Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"



- Mejor actor de reparto dramático: Peter Dinklage, "Game of Thrones"



- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, "Ozark"



- Mejor actor de reparto en comedia: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"



- Mejor actriz de reparto en comedia: Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"



- Mejor miniserie: "Chernobyl"



- Mejor película para televisión: "Black Mirror: Bandersnatch"



- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome, "When They See Us"



- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"



- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Ben Whishaw, "A Very English Scandal"



- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Patricia Arquette, "The Act"



- Mejor programa de concurso: "RuPaul's Drag Race"



- Mejor programa de sketches y variedades: "Saturday Night Live"