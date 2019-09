Artículo de Octavio Carbajal: ¡“Ecologistas” o vividores!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Extraña sobremanera que meses antes de que iniciara el abortado Condado Santa María (entre El Hatillo y kilómetro 4 hacia Valle de Ángeles), nadie, absolutamente nadie, ni ningún acalorado de ecologista, corrió para sofocar las enormes llamas que devoraron el bosque en el círculo que hoy reclaman como “pulmón ambiental”.



El Hatillo es visto como el codo de “ricos y famosos”. Está cercado de mansiones y humildes casas, cuyos dueños, con la venia de todos los mandos, se comieron, junto al gorgojo descortezador, gran parte de ese órgano selvático.

En pleno adelanto, miles viven bajo entornos insalubres, sin servicios públicos ni alcantarillas de aguas lluvias ni negras. ¿Verdad Papi?

Tapón

Los de arriba y los de abajo partieron la zona y hoy se hacen los locos. No debemos tener afectos con nadie. Por incultos, ni siquiera echamos la basura en su lugar. Si no llueve, malo, y si cae una trivial tormenta, se inunda y se tapa todo, producto del maltrato al ecosistema.



El caso particular del Condado Santa María con ruta viceversa de El Hatillo hacia el kilómetro 4 de la carretera a Valle de Ángeles detonó los picachos de aclamados tutores ecologistas que cercaron ambas vías por ver en el proyecto un serio atentado a la naturaleza, cuando naturalmente nunca han sembrado un árbol ni en sus casas.



Los “guardabosques” dicen que Santa María estaba erigiéndose para matar un suelo protegido. Nasry “Tito” Asfura, alcalde capitalino, dijo que todo está en ley y juró construir una minirrepresa en cercanías de la Escuela Pinares, en medio de una trifulca entre habitantes del lugar y las autoridades. Todos tienen su cuento, aunque esté mal contado.

Animales

El Hatillo es algo mediano comparado con el descombro nacional. Apenas salimos de Tegucigalpa, al oriente o hacia el norte, vemos el asesinato de la selva por un insecto cíclico y el “insecto humano” (el más mortal). El hombre habla de amparar la arboleda y criminalmente la hace añicos con motosierras para hacer grandes negocios.



Empero, el tema en debate es El Hatillo. La idea de construir 1,800 viviendas cortando otra parte de sus faldas fue el detonante. Rufo Paredes, director de Amitigra, juró que el proyecto no atenta contra La Tigra y su ente se opone a pavimentar aldeas circunvecinas, alegando que son boscosas, sin pinos. El Carpintero es víctima de volqueteros que tiran toneladas de desechos de todo tipo.

¿Aló, Juan Carlos?

El plan, por ahora, fue parado, pero le costó el cargo como secretario del Ambiente a José Antonio Galdames, a quien públicamente JOH lo mandó al carajo y le asignó vigilar una caja de 365 millones de lempiras para reforestación, de un préstamo de 600 millones de lempiras dado por el BID.



Primero otorgó la licencia a Santa María y luego... ¿Qué paso? Ojalá los ecologistas y sus brazos que reciben billete de todos lados se den un paseo por el país y vean la ruina en que están los bosques, ah, y de paso, los rellenen de árboles para ver los frutos del chorro de pisto que obtienen por “premios” y donaciones. Vayan a La Tigra y verán mansiones en medio de su selva.