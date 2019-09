Hermana de Aaron Carter lo acusa de "inventar historias"

ESTADOS UNIDOS.- Después que se diera a conocer que los hermanos de Aaron Carter pusieran una orden de alejamiento en su contra, el joven reveló un supuesto secreto familiar, por lo que su hermana salió en defensa de su familia y lo acusó de “inventar historias”.



Angel Conrad, hermana gemela de Aaron, desmintió las polémicas declaraciones del joven cantante en las que la acusó de haberlo abusado sexualmente cuando él era menor de edad.



Además, la joven acusó a Aaron de “fabricar historias”, después de que ella y su hermano Nick obtuvieron una orden de restricción en su contra.

VEA: Nick Carter es denunciado por abuso sexual y así reaccionó



Fue a través de redes sociales que Angel dejó el siguiente mensaje: “Hoy presenté una orden de protección en Los Ángeles. Después de una recaída reciente, Aaron me confesó que tenía pensamientos violentos hacia los bebés y los miembros de nuestra familia".



Asímismo, añadió que “esto, combinado con su reciente acceso a rifles de asalto, nos ha hecho temer por nuestra seguridad”.



“Está claro para los que amamos a Aaron, que está sufriendo una crisis de salud mental. Lamentablemente, esto ha llevado a inventar historias para desviar la atención de la verdad. Hemos estado trabajando estrechamente con las fuerzas del orden público que comparten nuestra preocupación sobre su estado mental actual”, continuó.



Los hermanos Carter aclararon que “queremos que nuestro hermano Aaron, a quien amamos mucho, obtenga la ayuda que tanto necesita, pero tenemos hijos y, basándonos en los eventos alarmantes que Aaron ha amenazado con llevar a cabo, estamos obligados a tomar medidas para proteger a nuestro familia”.

Detonante de la polémica familiar

La polémica familiar detonó cuando Nick Carter, integrante de la banda Backstreet Boys, publicó en su cuenta de Twitter que había interpuesto una orden de alejamiento contra su hermano, ya que temía por la vida de su pequeño hijo y de su esposa.



Aaron comenzó a compartir artículos sobre una acusación de violación hecha contra su hermano por una cantante, en el marco del movimiento #MeToo.



Posteriormente, el joven cantante anunció a través de sus redes sociales que su hermana fallecida, Leslie, abusó sexualmente de él cuando tenía entre 10 y 13 años.

LEA: Britney Spears a punto de perder la custodia compartida de sus hijos



​"Mi hermana me violó desde los 10 a los 13 años cuando no tomaba sus medicamentos. Fui abusado no solo sexualmente por ella, sino por mis dos principales bailarines secundarios cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano también abusó de mí toda mi vida", aseguró Carter.



Las declaraciones de Aaron Carter han sido cuestionadas ya que se ha dado a conocer que el cantante sufre de esquizofrenia, depresión y una severa adicción a las drogas y el alcohol.