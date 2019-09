Marvin Corea, exvocalista de Diablos Negros, revive polémica por derechos de autor  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El cantante hondureño Marvin Corea, exvocalista del grupo Diablos Negros, publicó un polémico mensaje en su cuenta de Facebook que ha generado cientos de comentarios.

"Hay ñaña papaya de Zelaya voy por ustedes diablitos, duos de los cuñados jejejeje dedicarse al reguemierda mejor (emoji de risa) tic tac (emoji de risa) tic tac (emoji cara roja). Por sobrepotentes o prepodagotentes (emoji cara mareada) aprendan bandas de aquí y de donde sea no se pueden pasar las leyes de la República por los mismísimos huevos Tic -Tac (emoji mano dedos arriba) PDTA. Compartan por favor (emoji pulgar arriba)", escribió el cantante de Terciopelo Negro, banda que lo vio dar sus primero pasos en la música.

Al parecer, el texto está orientado al tema de derechos de autor que el cantante tiene pendiente con su exbanda. El mensaje generó muchas reacciones, algunos alentando al artista a pelear por lo suyo, mientras que otros sugieren dejar todo en el olvido y crear nuevos temas que enamoren al público catracho.

Marvin Corea es creador de temas como “Quién sos”, “Tierra suelta”, “Hojas secas”, “De mil maneras”, “Control”, “Sobrevivo”, “Cierra mis ojos”, “Sed de maldad” y “No hables más”.

En una entrevista para la revista Tic Tac de EL HERALDO, Corea contó que a su salida de Diablos Negros se llegó a un acuerdo. "Yo les dije “ustedes se quedan con su grupo y yo con mis rolas”, pero ellos siguen tocando mis canciones pese a que hay una prohibición legal".



Durante la entrevista publicada en julio de este año, Marvín aseguró que "dijeron que iban a tocar mis temas por un año y que me iban a pagar, pero no lo hicieron. Yo espero llegar a un arreglo con ellos.



Inicios

Corea contó sobre sus inicios en la banda Diablos Negros. Reveló que en el año "1993 ellos andaban buscando un cantante y tenían unos conciertos pendientes. Llevaron unos casetes para que me aprendiera sus temas y me quedé cantando con ellos. Tocamos en el Club de Leones".

Pese a todo lo ocurrido a su salida del grupo, durante la entrevista Marvin aseguró que estar en la banda "fue una gran oportunidad, tocamos por todo Honduras, cientos de conciertos, sacamos varios discos, pero se concluyó el ciclo 12 años después.