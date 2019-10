¿Por qué Donald Trump lleva su propio dinero cuando viaja?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Una fotografía captada por el lente de un reportero gráfico ha generado polémica en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual fue tomada cuando se dirigía a su más reciente viaje rumbo a California.



En la imagen, tomada por Tom Brenner de Reuters, se aprecia el momento en que Donald Trump subía las gradas del Air Force One y del bolsillo trasero de su pantalón asoman unos cuantos billetes, uno de ellos con una denominación de 20 dólares.



Este detalle no pasó inadvertido por los miembros de la prensa, quienes destacaron dos factores importantes sobre la curiosa fotografía.

En primer lugar, que el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo no debería llevar dinero a sus viajes, ya que todos sus viáticos están pagados.



Y en segundo lugar, la fotografía permitió que notaran que Donald Trump no llevaba billetera.



Luego de que se popularizara la imagen, el mismo Donald Trump se encargó de explicar que lleva dinero a sus viajes porque le gusta dejar propinas a los empleados de los lugares a los que asiste y, por otra parte, que no usa billetera porque hace mucho tiempo no necesita de una tarjeta.

La afirmación de su "generosidad" con los empleados de los hoteles y centros de convenciones que frecuenta, ha sido fuertemente criticada, puesto que en el pasado se han vertido denuncias que señalan a Donald Trump como un "jefe tacaño" para con sus propios empleados.