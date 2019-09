Romell Quioto arremete contra Boniek y Maynor: me han dado la espalda

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El futbolista hondureño Romell Quioto pasa por uno de los momentos más complicados de su carrera. El exolimpista se encuentra separado del equipo naranja a raíz de protagonizar actos de indisciplina.

Quioto, de 28 años de edad, permanece aislado del resto del plantel a causa de un castigo derivado por la expulsión recibida contra el New York City, tras agredir con un puñetazo al costarricense Ronald Matarrita.

Ante la polémica y el distanciamiento con el equipo, Romell Samir ha recibido también el castigo de su DT, Wilmer Cabrera, quien lo ha marginado del club naranja, orillándolo a entrenar alejado del plantel.

Según se dio a conocer en las últimas horas, el catracho entrena por aparte, no tiene acceso al vestuario, ni siquiera a ir a los juegos oficiales y también retiraron su nombre del locker en el camerino. Su salida estaría próxima.

"Después de que salí expulsado nunca más volví a tener comunicación con él (Wilmer Cabrera), no hablamos en lo absoluto, no hubo reclamos, no conversamos nada en relación a lo ocurrido, simplemente la comunicación murió y no volvimos a cruzar palabra", dijo Quioto en entrevista a Diario La Prensa.

El atacante, seleccionado de Honduras ausente en la última convocatoria, agregó que "después de que recibí la tarjeta roja fui separado del equipo, nunca más volví a entrenar con ellos hasta el sol de hoy. Ha sido mucho tiempo aislado. Ni lesionado me he sentido tan triste, han sido semanas complicadas. Me parece que todo esto es muy injusto. No entiendo por qué me está sucediendo, me siento muy decepcionado y aun así debo mantenerme trabajando fuerte como un profesional, no voy a poner excusas, no me quejaré y le seguiré pidiendo a Dios que todo esto pase muy pronto".

Pero, lo que encendió aún más la polémica fueron sus palabras para referirse a sus compatriotas y compañeros de equipo, pues Quioto dijo haber recibido la espalda de parte de Boniek García y Maynor Figueroa.

"Con el único que he hablado de esta situación y me ha dado consejos es Alberth Elis, con quien esta de más decirlo tengo una muy buena relación, los demás (Maynor y Boniek) me han dado la espalda", dijo.

El futbolista detalló que "en una ocasión me encontré a Maynor y solo me preguntó por cuánto tiempo estaría suspendido, ellos me dieron la espalda, no les importó, el único que me ha dado su respaldo es Elis, de allí los demás nada que ver. Elis siente mi dolor y le agradezco, en momentos difíciles como este es que te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no lo son".