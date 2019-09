El inspirador mensaje de Sara Carbonero durante su lucha contra el cáncer

LISBOA, PORTUGAL.- La lucha contra el cáncer de ovarios que lleva librando la periodista española Sara Carbonero la ha convertido en una guerrera.

La comunicadora, esposa del portero español Iker Casillas, reveló hace unos meses que sufre cáncer de ovarios, por lo que, tuvo que ser intervenida quirúrjicamente.

Este viernes, Carbonero sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con un inspirador mensaje: "Ya somos más cicatriz que herida", dice el texto de la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, la cual de inmediato se llenó de likes y comentarios.

La famosa periodista de 35 años de edad fue diagnosticada con un tumor maligno de ovario. "Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia", fue el mensaje con el que la periodista anunció su padecimiento en mayo de este año.

Hoy, Carbonero afronta una de sus más grandes batallas, pero lo hace de la mano de su amado esposo, Iker, quien también pasó un mal momento en junio, cuando sufrió un infarto que lo apartó de las canchas, por lo que, ahora se desempeña como asistente técnico.