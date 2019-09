Vidente asegura que Anuel AA y Karol G no llegarán al altar

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Fuertes predicciones salieron a la luz sobre el romance que mantienen los cantantes Karol G y Anuel AA. Al parecer, el matrimonio con el que sueña la pareja no se realizará, manifestó la vidente Deseret Tavares.

Luego de varios augurios para algunas parejas del mundo del espectáculo, la vidente especificó que la cantante colombiana tiene una buena relación con su novio. Sin embargo, recalcó que existe: “un vínculo muy fuerte”, pero, “es una relación que no camina o crece. No es fértil”, expresó.

De acuerdo, a una reciente entrevista por el diario colombiano, la vidente especificó que Karol G era una mujer capaz de enamorar a cualquier hombre. Pese a ello, no llegará al altar con su novio puertorriqueño.

Predicciones

“Lo que pasa es que a ella le sale un hombre poderoso y yo no la veo en ninguna iglesia. No se van a casar. No hay matrimonio”, declaró al Pulzo la vidente colombiana.

Además, añadió que sí existe la probabilidad que le hagan una propuesta de matrimonio.

“Hay la propuesta, de propuesta no salimos. Van a llegar a hacer un contrato para casarse, porque ahí dice que firmarán un contrato, pero matrimonio no va a haber” e indicó que en sus cartas aparecía cierta figura. “A ella le sale un emperador, y este -Anuel- no es emperador, manifestó.

Un momento de muchas predicciones pasaron para la pareja de novios, que en varias ocasiones han mencionado que sí desean casarse.

En eventos y publicaciones en sus redes, los cantantes muestran siempre su amor y una sólida relación.

Sin embargo, la reconocida vidente, confesó que karol G conocerá a otro hombre: “lejos, fuera, y adiós novio”, fueron las palabras utilizadas por Deseret Tavares.

De igual forma, dejó en claro que con el reguetonero Anuel AA “se les van a presentar muchísimos problemas y no veo que el camino se una, se cruce para eso -matrimonio-”.

Hasta el momento, los artistas; Karol G y Anuel AA, no han comentado sobre las predicciones de Deseret Tavares.

