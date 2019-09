Listado de los nominados a los Emmy 2019 en las principales categorías

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- He aquí los nominados a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregan este domingo en Los Ángeles.



Mejor serie dramática:



-"Better Call Saul"



-"Bodyguard"



-"Juego de Tronos"



-"Killing Eve"



-"Ozark"



-"Pose"



-"Succession"



-"This Is Us"



Mejor comedia:



-"Barry"



-"Fleabag"



-"The Good Place"



-"The Marvelous Mrs. Maisel"



-"Russian Doll"



-"Schitt's Creek"



-"Veep"



Mejor actor dramático:



-Jason Bateman, "Ozark"



-SterlingK Brown, "This Is Us"



-Kit Harington, "Juego de Tronos"



-Bob Odenkirk, "Better Call Saul"



-Billy Porter, "Pose"



-Milo Ventimiglia "This Is Us"



Mejor actriz dramática:



-Emilia Clarke, "Juego de Tronos"



-Jodie Comer, "Killing Eve"



-Viola Davis, "How To Get Away With Murder"



-Laura Linney, "Ozark"



-Mandy Moore, "This Is Us"



-Sandra Oh, "Killing Eve"



-Robin Wright, "House Of Cards"



Mejor actor de comedia:

-Anthony Anderson, "black-ish"



-Don Cheadle, "Black Monday"



-Ted Danson, "The Good Place"



-Michael Douglas, "The Kominsky Method"



-Bill Hader, "Barry"



-Eugene Levy, "Schitt's Creek"



Mejor actriz de comedia:



-Christina Applegate, "Dead To Me"



-Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"



-Julia Louis-Dreyfus, "Veep"



-Natasha Lyonne, "Russian Doll"



-Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"



-Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"



Mejor actor dramático de reparto:



-Alfie Allen, "Juego de Tronos"



-Jonathan Banks, "Better Call Saul"



-Nikolaj Coster-Waldau, "Juego de Tronos"



-Peter Dinklage, "Juego de Tronos"



-Giancarlo Esposito, "Better Call Saul"



-Michael Kelly, "House Of Cards"



-Chris Sullivan, "This Is Us"



Mejor actriz de reparto dramático:



-Gwendoline Christie, "Juego de Tronos"



-Julia Garner, "Ozark"



-Lena Headey, "Juego de Tronos"



-Fiona Shaw, "Killing Eve"



-Sophie Turner, "Juego de Tronos"



-Maisie Williams, "Juego de Tronos"



Mejor actor de reparto en comedia:



-Alan Arkin, "The Kominsky Method"



-Anthony Carrigan, "Barry"



-Tony Hale, "Veep"



-Stephen Root, "Barry"



-Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"



-Henry Winkler, "Barry"



Mejor actriz de reparto en comedia:



-Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"



-Anna Chlumsky, "Veep"



-Sian Clifford, "Fleabag"



-Olivia Colman, "Fleabag"



-Betty Gilpin, "GLOW"



-Sarah Goldberg, "Barry"



-Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs. Maisel"



-Kate McKinnon, "Saturday Night Live"



Mejor miniserie



-"Chernobyl"



-"Escape at Dannemora"



-"Fosse/Verson"



-"Sharp Objects"



-"When They See Us"



Mejor película para televisión:



-"Black Mirror: Bandersnatch"



-"Brexit"



-"Deadwood: The Movie"



-"King Lear"



-"My Dinner with Herve"



Mejor actor de miniserie o película para televisión:



-Mahershala Ali, "True Detective"



-Benicio Del Toro, "Escape at Dannemora"



-Hugh Grant, "A Very English Scandal"



-Jared Harris, "Chernobyl"



-Jharrel Jerome, "When They See Us"



-Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"



Mejor actriz de miniserie o película para televisión:



-Amy Adams, "Sharp Objects"



-Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"



-Aunjanue Ellis, "When They See Us"



-Joey King, "The Act"



-Niecy Nash, "When They See Us"



-Michelle Williams, "Fosse/Verdon"



Los cinco programas con más nominaciones:



-"Juego de Tronos" - 32



-"The Marvelous Mrs. Maisel" - 20



-"Chernobyl" - 19



-"Saturday Night Live" - 18



-"Barry" - 17



Las cinco plataformas de televisión con más nominaciones:



-HBO: 137



-Netflix: 117



-NBC: 58



-Prime Video: 47



-CBS: 43