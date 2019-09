Primo de Jonatan Maidana terminó con pierna herida tras caos en Lanús

Los padres del primo de Jonatan Maidana denunciaron que las heridas del joven no correspondían a simples balas de goma. Foto: Infobae.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El desordenado ingreso de los hinchas del River a la cancha de Lanús para el partido de Copa Argentina y la feroz golpiza de la Policía a los fanáticos, dejó al primo del exfutbolista Jonatan Maidana con su pierna derecha destrozada.



Gonzalo (27) recibió un disparo con bala de goma y fue trasladado al hospital de Lanús tras terminar con un hoyo en la rodilla. Tiene fractura de tibia, los tendones comprometidos y se le deberá colocar un injerto de piel en la zona.



"La Policía le tiró a mansalva. Dicen que le tiraron con balas de goma, pero le hicieron un hoyo en la zona de la rodilla derecha. tienen que operarlo varias veces", denunciaron los padres del joven a TyC Sports.

Los organizadores del partido aseguran que todo estuvo bajo los parámetros normales a pesar de los sucesos que dejaron mal herido al primo de Jonatan Maidana: "Siempre que viene River acá, hay quejas. No sé cómo será en la Capital Federal, pero en Lanús se cumplió con la seguridad", dijo uno de los directivos. "Si hay algún policía fuera de su labor, vamos a ver las imágenes para ver si se excedieron. Pero siempre que viene River acá, hay quejas", manifestaron.

Policías tuvieron un aptitud reprochable

Los efectivos de seguridad detuvieron a más de 51 miembros de las barras que se preparaban para llevar a cabo una verdadera batalla por el control de la tribuna. Se les secuestraron armas de fuego –una con silenciador y otra con percutor a repetición–, decenas de municiones y armas blancas.



El primo de Jonatan Maidana asegura que "no estaba con los barras yo, nada que ver. Estaba haciendo la fila para entrar al estadio. La Policía empezó a pegar balazos, primero balas de goma para arriba, se armó un tumulto y después tiraron al cuerpo. Quedé prácticamente adelante, me tiraron a tres metros y me pegaron en la pierna", describió Gonzalo.

Así quedó la pierna derecha del primo de Maidana tras recibir una supuesta bala de goma. Foto: Infobae.

Tras salir del quirófano, Gonzalo contó que lo operaron "me reconstruyeron un poco el músculo porque perdí mucha masa muscular, y tenía también dañados unos tendones".



Al parecer la Policía no pudo controlar el ingreso del público al Estadio Néstor Díaz Pérez y tuvo un accionar reprochable, golpeando inclusive a hinchas del River que estaban con sus hijos pequeños en uno de los filtros ubicado a 400 metros de la cancha en Lanús. Dentro de ese marco se habría desarrollado la agresión que terminó con el primo de Jonatan Maidana herido, detalla Infobae.