Rely Maradiaga, la voz catracha detrás del documental de Sergio Ramos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tiene 30 años de edad y 24 de trabajar. La historia de Rely Maradiaga va mucho más allá de ser la voz que eriza la piel de cada aficionado del fútbol que disfruta de sus reportajes de color después de cada partido.

Detrás de ese hombre de mediana estatura, mirada inquietante, cabello oscuro y cejas pobladas se esconde uno de los personajes más humildes que ha tocado las puertas de la televisión hondureña. Rely se encargó de contarle a la Calculadora Deportiva de EL HERALDO algunos de los episodios más importantes que marcaron su vida, y que hoy guarda como las más grandes lecciones aprendidas.

Nacido el 17 de octubre de 1988, día en el que su madre estaba de cumpleaños, Rely Yosimar se convirtió en la primera bendición de la familia Maradiaga Pineda, conformada por doña Alba y don Juan Ramón (QDDG).

Trabaja desde los 6 años

Contrario a lo que muchos pueden llegar a creer, Rely no tuvo una infancia llena de lujos, pues conoce lo que es trabajar desde que tiene uso de razón. "Fui un niño que mis papás siempre procuraron que jugara bastante, a pesar de que siempre tuve responsabilidades, pero desde los 6 años yo acompañaba a mi mamá a vender tamales, pan, pastelitos, horchata y yo era su asistente de ventas", comenzó narrando mientras sostenía con ambas manos el micrófono de EL HERALDO.

Pese a conocer desde muy pequeño el valor del trabajo, nunca dejó de ser niño. "Siempre mi papá procuró que yo, después de esas responsabilidades, jugara mucho; me sacaba a la calle y me decía 'jugá, reíte, divertite, tomá agua de una llave, jugá potras'", recordó con nostalgia el reconocido hombre de los reportajes de Deportes TVC.

Rely nació el 17 de octubre de 1988 en Ceguaca, Santa Bárbara.

¿Te hubiese gustado jugar más en tu niñez?, le consultamos.

"No cambiaría una tan sola cosa de mi niñez, porque siento que mis papás me enseñaron con un buen balance la responsabilidad, el trabajar, el esforzarme, pero también me permitieron jugar (...) nos daban lo mínimo, lo básico, y si queríamos algo extra teníamos que trabajar por ello", respondió sin complejo alguno.

¿Fuiste buen futbolista? Para nada. Malísimo. A mí en la escuela no me dejaban jugar. Era un jugador tan malo que mis compañeros me decían ¿por qué no narrás los partidos desde afuera?

Cinco años desde su primera experiencia tuvieron que transcurrir para que aquel pequeño soñador de ojos saltones conquistara su primer trabajo formal. A los 11 años de edad. "En la radio comencé a los 11 años y desde ese entonces no he pasado un solo día sin trabajo, siempre en los medios. Comencé en Centro Radial en Siguatepeque, como operador; a los 15 años entré a TV Centro, canal 67 en Siguatepeque; a los 16 años tenía mi propio programa de videos musicales, duró cuatro años, y la sección deportiva del noticiero del canal", explicó con un grado de orgullo en cada palabra con la que contaba su vasta experiencia laboral.

Una familia de dos tierras

Rely guarda un cariño especial para dos municipios de Honduras: el primero es Ceguaca, Santa Bárbara, y el segundo Siguatepeque, en Comayagua, puesto que ambos territorios se convirtieron en su hogar.

Aquel lunes 17 de octubre de 1988, doña Alba Pineda dio a luz a su primogénito en Ceguaca, Santa Bárbara, al occidente del país, tierra que hoy reconoce a Rely como uno de sus hijos pródigos. "Ceguaca es un lugar muy hermoso que llevo en el corazón porque allá pasé buena parte de la infancia".

Le pedimos a Rely que definiera a su mamá con una sola palabra: "incondicional" fue la que eligió.

No obstante, el orgullo lo comparte la ciudad de Siguatepeque, que también fue el hogar de aquel pequeño soñador, malo para el fútbol, pero un crack narrando los partidos de sus compañeros de escuela desde la orilla de los polvorientos campos.

"Yo me considero de dos lugares, porque en la etapa estudiantil, de febrero a octubre, yo pasaba en 'Sigua' en la escuela y de octubre a enero en Ceguaca; tengo amigos en ambos lugares", sostiene Rely, para evitar resentimientos.

Pero, ¿por qué vivía en Siguatepeque? "Mi familia es 100% 'patepluma', mi papá trabajaba mucho en la construcción de carreteras, viajaba mucho y buscamos un lugar equidistante a todo el país. Un lugar al que papá pudiera volver siempre a la misma distancia, por eso Siguatepeque fue nuestra elección".

Tenía labia...

Con una sonrisa un tanto picaresca, respondió a nuestra interrogante sobre su adolescencia. ¿Fuiste noviero? "Sí", dijo.

"Era fiel, pero, como todo muchacho que descubre lo bonito que es tener una novia, yo quise conocer muchas mujeres, yo digo que tenía un gran corazón y tenía mucho amor para dar, entonces, por eso creo que a muchas les entregué una parte de amor, de mi corazón... creo que todas tienen un buen recuerdo de mi parte", relató sin poder ocultar la picardía de su rostro a plenas 12 del mediodía.

Rely la quiso arreglar... "Creo que tengo buena labia, pero la labia se la entregué a una sola mujer hace seis años, a mi esposa".

Ya con un tono de voz más serio y centrado se refirió a Meidy, la mujer que le robó el corazón.

"La conocí a través del Blackberry Messenger, fuimos amigos solo 18 horas, al día siguiente de conocerla, ya era mi novia, a los tres meses le pedí matrimonio y a los siete meses nos casamos. No fuimos novios ni siquiera un año".

Ya pasaron seis años desde que le dio el "sí, acepto" y hoy sostiene que sigue enamorado. "Yo creo en el amor a primera vista. Yo cuando llegué a la casa de mi esposa, llegué en taxi y la vi salir de su casa yo dije 'esa es la madre de mis hijos', físicamente me impactó. Y cuando me senté a platicar con ella supe que aspirábamos a lo mismo, y afortunadamente nos casamos muy jóvenes, yo tenía 24 años y ella tenía 20".

El balance que le da Meydi Castellanos a su caótica vida repleta de fútbol es una de las cosas que más lo enamora. "Meidy es la persona ideal para un loco como yo. Esa es la verdad. Para una persona que se levanta a las 2:00 AM porque tiene que escribir algo, que pasa hablando de fútbol todo el tiempo, que pasa viendo documentales, que se estresa por una toma mala o por una narración que no le salió... y ella es el balance, es paz, tranquilidad, soporte, calma, en Meydi yo encuentro la paz que en mi trabajo a veces te quita con tanto estrés. Es mi mayor refugio".

Si hay algo que se le complica a alguien reconocido en medios de comunicación es encontrar a quien se enamore de la persona y no del personaje, pero ese no fue problema para Rely con Meidy. "Ella no sabía quién era yo. Ella se enamoró del Rely de verdad, de la persona. Fue el encuentro de dos personas que se habían estado buscando durante toda la vida".

Se casó a los 24 años, pese a que en sus planes estaba el ser soltero hasta los 30. "No tener mayor compromiso".

Si casarse le cambió la vida, ser papá le dio un giro rotundo. Su primogénito es Mateo David y el que está por nacer se llamará Lucas Andrés.

En esta imagen, su hijo Mateo, quien hoy tiene cuatro años, era un bebé. Rely y Meidy están a punto de conocer a su segundo bebé Lucas Andrés.





"Yo creía que era mentira cuando la gente decía que un hijo te cambia la vida, pero es que en realidad te cambia la vida", dijo con cierta emoción. "Mateo para mí representa todo lo bueno que la vida tiene. Y Lucas también representa otra parte importantísima de mi existencia".

Papá, ojalá haya tele en el cielo...

Para él, doña Alba Pineda engloba toda la nobleza, amor y entereza que necesita una madre de cuatro varones para encaminarlos por el camino del bien.

"Somos cuatro hermanos, uno de ellos es diseñador gráfico, otro trabaja en TVC en la parte técnica y el menor sueña con incursionar en los medios", dice Rely al referirse a Ramón Enrique, Luis Miguel y Juan José.

El 12 de octubre de 2015, la familia Maradiaga Pineda sufrió el peor dolor que ha vivido: la pérdida de don Juan Ramón, el papá de Rely, cuyo recuerdo está más presente que nunca. "Uno aprende a vivir con el dolor. El dolor está aquí permanentemente, uno aprende a que esa sombra te va acompañar el resto de tu vida. No te puedo decir que superé la muerte de mi papá, porque eso no se supera jamás. Uno aprende a convivir con ese dolor", explica.

Rely perdió a su papá en octubre de 2015, pero asegura que siempre lo tiene presente. "Espero que en el cielo haya tele y que desde allá me mire".

"Entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de lo extraordinario ser humano que era mi papá. Cuatro años después de su partida, me sigo sintiendo orgulloso de mi papá. Sigo escuchando sus consejos. Cuando tengo que tomar una decisión, escucho su voz y digo: ahí está papá, papá haría esto".



Según contó Rely, hasta el último momento de su vida, su papá lo presumió con sus compañeros de trabajo. "Para mí es un tesoro saber que mi papá se sentía orgulloso de mí. Nunca me cortó las alas, siempre me dijo 'sueñe, trabaje, luche que lo va lograr'".



Con un nudo en su garganta, siguió refiriéndose a su papá con un solo anhelo. "Espero que en el cielo haya tele y que desde allá me mire".

¿Ganarás el "Reto penalero"? Hago mi lucha, hago mi esfuerzo, pero no prometo nada, porque no puedo pagarles nada.

La voz de Rely en el documental de Ramos

La buena noticia la confirmó Rely a través de un tuit. "Con alegría, con agradecimiento a Dios, quiero contarles que gracias al trabajo hecho en Televicentro fui contactado por la producción del documental de Sergio Ramos para Amazon Prime, y mi voz fue incluida en 4 segmentos de la serie. Estoy muy contento", fue el mensaje que publicó y la ola de felicitaciones no paró.

¿Qué se siente saber que las grandes figuras del fútbol mundial escucharán tu voz? "Me siento orgulloso de que Sergio se reunió con su familia, con sus compañeros, con Zidane, con su gente y que en algún momento de esa serie aparezca la voz de un hondureño, eso me hace sentir orgulloso, muy contento", contestó emocionado, pero con la humildad que lo caracteriza.

La buena noticia le cayó por sorpresa a todos. "No le había dicho a nadie. Me lo había reservado. No quería contarlo antes, porque quería estar seguro de que mi voz apareciera en la serie".

Y es que, tras un reportaje, que realizó en España en 2018, del clásico entre el Real Madrid vs Atlético de Madrid, fue contactado por la producción de la serie documental de Ramos.

"Me contactaron para ver si tomaban algunos fragmentos del reportaje, pero después me dijeron que preferían que yo grabe ciertas líneas que ellos me mandaron, las grabé y todas fueron incluidas en la serie de Sergio Ramos. Son cuatro o cinco episodios de la serie en los que aparece la voz de Rely", detalla él mismo y en tercera persona, como si estuviera feliz por el logro de alguien más.

A raíz de varios de sus reportajes, su voz ha trascendido las fronteras patrias, por lo que, no esconde su anhelo de trabajar para una cadena internacional en un futuro no muy lejano. Aunque, por el momento, asegura estar disfrutando al máximo su trabajo en Televicentro, compañía a la que considera su casa.

Conociendo a Rely

¿Fuiste buen futbolista?

Para nada. Malísimo. A mí en la escuela no me dejaban jugar. Era un jugador tan malo que mis compañeros me decían ¿por qué no narrás los partidos desde afuera?

¿Con quién te llevas mejor en Deportes TVC?

De los que salen en cámara, con Juan Carlos Pineda. Con él hay una relación casi paternal, yo lo respeto, lo valoro, y estoy agradecido porque fue la persona que me dio la oportunidad en Televicentro.

La Noche del Gol

Es un espacio donde nos divertimos, nos quitamos la corbata y esperamos que la gente también se divierta tanto como nosotros.

El Toque de Rely...

Es un reto muy bonito de asumir. Un sueño cumplido.

¿Narrar, comentar o hacer toques?

Prefiero hacer toques que narrar, porque con los reportajes podés ser un poco más aficionado, y yo, mas que aficionado de un equipo, soy aficionado de la Selección.

El toque que más recordás...

El de Honduras vs México, el 22 de marzo de 2013, empate 2-2 que Honduras le saca a México, fue un gran trabajo del camarógrafo Isaac García porque supo captar lo que realmente estaba sintiendo el aficionado.

El toque que soñás con realizar

Hacer un reportaje de una clasificación de Honduras a una Copa del Mundo en suelo hondureño, en el Nacional o en el Olímpico.

Periodistas deportivos que admirás

Admiro a Michael Robinson en Informe Robinson de España; me encanta el trabajo de Martín Ainstein en ESPN, que es especializado. También Alberto Lati en Fox.

Sueños por cumplir...

Cubrir una Copa del Mundo y unos Juegos Olímpicos, pero si hay algo con lo que sueño aún más es con presenciar la primera victoria de Honduras en una Copa del Mundo. Eso me encantaría, estar presente y tener la historia con los hondureños de la primera victoria de la Selección en un Mundial.

Fabián Coito

Es un buen entrenador, venía haciendo bien las cosas con las selecciones menores de Uruguay y eso es casi tan complicado que dirigir a la mayor de Honduras. Son jugadores formados... Aquí nadie puede venir a decir que Coito lo ha marginado. Para mí está haciendo las cosas bien.

¿Mirás a Honduras en Qatar 2022?

Por supuesto.

Pero, después de conocer una parte de su historia de vida, y antes de despedirnos, lo sometimos a la Calculadora Deportiva; estas fueron las 10 preguntas que le hicimos... ¿Cómo le fue?