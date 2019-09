EEUU prevé ayuda económica si disminuye inmigración ilegal 

La nueva política busca negar el asilo a casi todos los migrantes que llegan a la frontera sur y no son de México porque descalifica a cualquiera que pase por otro país y no haya solicitado asilo allí primero. Foto: AP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos dijo este jueves que anunciará un plan para promover el desarrollo económico en México, Guatemala, Honduras y El Salvador después de que los flujos de inmigración ilegal se reduzcan a raíz de que esos países suscriban e implementen acuerdos migratorios bilaterales.



Mauricio Claver-Clarone, asesor presidencial de seguridad nacional a cargo de América Latina, dijo que la inversión ocurriría “al concluir esta etapa de cooperación y estos acuerdos”, pero no especificó cuánto debe disminuir la inmigración ilegal ni cuánto planea destinar Washington a promover el crecimiento económico de esos países.



Claver-Carone dijo que es erróneo calificar como acuerdo de tercer país seguro y no como “acuerdo de cooperación en asilo” los convenios que EEUU alcanzó este año con México, Guatemala y El Salvador, y que aún negocia con Honduras.

El funcionario explicó que los acuerdos de tercer país seguro son amplios, mientras que los convenios alcanzados con estas naciones son limitados “a los flujos específicos de personas de ciertos países que transitan por los países con los que tenemos esos acuerdos”.



Claver-Carone señaló que restan “pequeños detalles” para iniciar la implementación del acuerdo de tercer país seguro alcanzado con Guatemala, una vez que la Corte de Constitucionalidad fallara este mes que necesita la ratificación del Congreso.



Dijo que EEUU busca crear con Honduras “un acuerdo ajustado a su realidad, y al tránsito y al flujo por ese país”.

Claver-Carone explicó que los acuerdos buscan cerrar un vacío legal en la legislación que permite solicitar a la inmigración ilegal que en su mayoría no sufren persecución.



La nueva política busca negar el asilo a casi todos los migrantes que llegan a la frontera sur y no son de México porque descalifica a cualquiera que pase por otro país y no haya solicitado asilo allí primero, justificándola como necesaria para reducir un enorme número de casos de inmigración ilegal atrasada.