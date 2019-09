Vecina que presuntamente envenenó a niña: Me echan la culpa a mí

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Fany Carolina Torres, vecina de la familia de Nataly, la niña que presuntamente murió envenada tras comerse un chocolate, negó los señalamientos que indican que ella atentó contra la menor.



En comunicación con el canal HCH, la señora manifestó: "no tengo absolutamente nada que ver, ¡Dios!, yo con un niño no me metería jamás, no me meto con nadie".



Fany aseguró que "en ningún momento le he dado algo (en referencia al chocolate), en ningún momento yo he ido a la escuela Rafael a darle una galletita a esa niña".

Además, se defendió diciendo que mientras Nataly estaba en la escuela ella estuvo en su casa "todo el día haciendo oficio, en ningún momento estuve ahí, a saber qué le dieron de comer y me están echando la culpa a mí".

También afirmó que Luz Marina Márquez, abuela de la menor, es una "mentirosa, no puede venir a juzgarme a mí y echarme la culpa solo porque una vez yo la denuncié. Hay que tener pruebas para comparar".

Fany contó el que pleito comenzó hace varios años cuando ella fue a denunciar a la abuela de Nataly porque ingresaba a su casa a robarle artículos. El caso llegó hasta la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y se mudó para no seguir teniendo problemas.



"Que deje de andar de mentirosa porque en ningún momento le he dado galletas a esa niña", sentenció.



Además, manifestó que doña Luz Marina Márquez "hasta paga para echarle la culpa. Imagínese que me está culpando de algo que no he hecho".

Caso en investigación

El Ministerio Público dijo este jueves que investigará la muerte de la pequeña niña de ocho años.



"La fiscalía de turno tiene abierto un expediente de oficio por la muerte de la niña y, por lo complejo que resulta la investigación, será hasta en un tiempo prudencial que vamos a tener el informe de la Dirección de Medicina Forense", indicó Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.



La menor, quien falleció la noche del miércoles en la cliper del barrio Las Crucitas, fue llevada a la morgue capitalina para realizarle la autopsia.

El velorio se realizó en una humilde casa en Talanga, Francisco Morazán.



La niña presentaba síntomas de envenenamiento y, según la madre de la menor, todo ocurrió desde que una vecina, identificada como Fany Carolina Torres Morales, le regaló unos chocolates tras salir de la escuela en la colonia Zapote Centro de Comayagüela, en la capital de Honduras.