Aparece supuesta hija de "La India María" y Raúl Velasco

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una supuesta hija de la famosa actriz que protagonizó a "La India María" y el conductor de televisión Raúl Velasco apareció recientemente en los medios de comunicación, afirmando que sus padres biológicos no la quisieron.



Mirna Velasco, quien tiene 50 años, confesó que sus progenitores decidieron regalarla a la empleada doméstica que trabajaba para María Elena Velasco, mejor conocida como "La India María".



“Me regalaron de chiquita, entonces yo siempre tenía en mi mente: ‘cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron’”, reveló la actriz, locutora y empresaria.



La supuesta hija de "La India María" siempre cuestionó el hecho de que no se pareciera a sus padres de crianza y sus hermanos. Se dio cuenta de que no era hija de ellos después de que una media hermana denunciara por abuso sexual al hombre que la adoptó.

“Mi madre adoptiva me dijo: ‘está bien, él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron’”, reveló Mirna.



Mirna afirmó que su nacimiento fue producto de una relación extramarital entre ambos famosos y que no es la única hija que "La India María" apartó de su vida.



Mirna asegura ser la hija de "La India María" y Raúl Velasco





"La India María" fue vista en varias ocasiones con Raúl y ellos llegaron a asegurar que eran parientes.



Raúl condujo el programa "Siempre en domingo" por 28 años. En la última transmisión "La India María" le rindió un homenaje.



Raúl murió el 26 de noviembre de 2016 y la actriz falleció el 1 de mayo de 2015.