Policía rescata a médico secuestrado en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Luego de 36 horas de permanecer privado de su, libertad, la madrugada de este jueves fue rescatado el médico pediatra Roberto Mancía Herrera, de 74 años de edad.

La Policía Nacional, a través de los equipos de inteligencia e investigación criminal, realizó una serie de operativos en la aldea La Huerta del municipio de Trinidad, Santa Bárbara, al occidente de Honduras, para dar con el paradero del galeno, quien había sido secuestrado desde el 17 de septiembre.

De acuerdo con la información en poder de las autoridades, el médico fue raptado el pasado domingo en la aldea El Capulín de Trinidad, Santa Bárbara.

Según el reporte policial, una vez recuperado por la autoridad, el doctor fue trasladado a un centro médico asistencial en la zona para verificar su estado de salud luego de estar en poder de los secuestradores.

No obstante, los responsables del delito aún no han sido identificados, pues no se logró su captura.

Cabe mencionar que, el médico pediatra Roberto Mancía Herrera desempeñó su profesión durante décadas en un hospital en la capital del país, donde atendió a reconocidos personajes hondureños, entre ellos a familias presidenciales.