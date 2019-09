Real España buscará quitarse la paternidad ante Lobos UPNFM

CHOLUTECA, HONDURAS.- Real España visita este miércoles a los Lobos UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en un duelo que, a lo largo de los últimos torneos, ha sido dominado por el equipo universitario.



No importa la sede o el lugar, al final los Lobos siempre se salen con la suya cuando les toca enfrentar el equipo sampedrano. En su última presentación, los de Salomón Nazar se trajeron los tres puntos del Morazán como ha sido costumbre en esta serie.



Para esta noche, Hernán Medford, técnico de la Máquina, tiene claro que una derrota más en el campeonato, lo podría poner entre las cuerdas al no lograr un mejor rendimiento de su equipo. Aunque la directiva asegure su continuidad, otro mal resultado podría representar la dimisión del costarricense.



Los Lobos, por su parte, están pisándole los talones al Olimpia en la tabla general, un triunfo ante Real España no sería sorpresa en el arranque de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Honduras.



El encuentro que iniciará a las 7:00 de la noche será arbitrado por Melvin Matamoros, como juez principal, mientras que, Alberto Meza, Manuel Aguilar y Alex Morazán, serán sus asistentes.

Datos

Duelo: Lobos vs Real España

Jornada: 10

Sede: Estadio Emilio Williams de Choluteca

Hora: 7:00 PM

Transmite: Tigo Sports