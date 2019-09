Irán advierte a EEUU: Si nos atacan la respuesta será "inmediata"

RIAD, ARABIA SAUDÍ.- Irán advirtió a Estados Unidos que responderá de forma "inmediata" a cualquier acción en su contra tras un ataque a instalaciones petroleras saudíes, reportó el miércoles la agencia estatal de noticias en una nueva escalada de las tensiones en Oriente Medio.



Por otra parte, el presidente y el canciller de Irán podrían no acudir a las reuniones de alto perfil previstas para la próxima semana en la sede de Naciones Unidas, ya que las autoridades estadounidenses no han emitido aún sus visas, informó IRNA.



La Asamblea General de la ONU estaba considerada como el probable escenario de un diálogo directo entre el presidente iraní, Hassan Rouhani, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras un verano de tensión elevada y ataques luego de la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales hace un año.



Sin embargo, el reciente ataque a instalaciones petroleras saudíes, las acusaciones estadounidenses de que Teherán estaría detrás de esto y los comentarios hostiles de Irán indican que la reunión es improbable.

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han reivindicado el ataque en respuesta a la guerra dirigida por Arabia Saudí en Yemen, que ha desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo y ha matado a decenas de miles de personas.



La República Islámica envió el lunes una nota a través de diplomáticos suizos en Teherán señalando que el país no estuvo implicado en los incidentes en suelo saudí. Los suizos velan por los intereses estadounidenses en la capital iraní desde hace décadas.



"Si se toma cualquier acción contra Irán, la acción enfrentará la respuesta inmediata de Irán", dijo IRNA citando la nota. La agencia noticiosa agregó que la respuesta iraní no se limitaría a la fuente de la amenaza, sin ofrecer más detalles.



La primera delegación iraní para la Asamblea General de la ONU no salió aún del país por la falta de visas, dijo IRNA en otro reporte el miércoles. El canciller, Mohammad Javad Zarif, iba a viajar a Nueva York el viernes y Rouhani el lunes, según la agencia.



Como país que alberga la sede de Naciones Unidas, Estados Unidos está obligado a emitir visas para que líderes y diplomáticos de todo el mundo acudan a las reuniones del organismo, pero con el aumento de las tensiones, Washington ha impuesto cada vez más restricciones a ciudadanos iraníes como Zarif.



Desde que se convirtió en presidente de Irán en 2013, Rouhani ha hablado todos los años en la Asamblea General.



El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una petición de comentarios el miércoles.

Por su parte Trump tuiteó el miércoles por la mañana: "¡He instruido al Secretario del Tesoro incrementar sustancialmente las Sanciones al país de Irán!". No dio más detalles y de momento no fue posible contactar a personal del Departamento del Tesoro para dar detalles. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que no podía comentar más allá del tuit.



El secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Arabia Saudí para reunirse después del ataque del sábado contra un yacimiento petrolero saudí y la planta de procesamiento de petróleo crudo más grande del mundo. Los funcionarios saudíes planearon por separado compartir información sobre las armas utilizadas en el ataque que alegan que son iraníes.



El general de la Infantería de Marina Joseph Dunford, comandante del Estado Mayor Conjunto, declaró el martes que expertos militares estaban en Arabia Saudí trabajando con sus contrapartes locales para "hacer las pericias forenses del ataque" y determinar de dónde provino.



El miércoles, Francia anunció que expertos franceses irán a Arabia Saudí para ayudar a determinar "el origen y los métodos usados" en el ataque. Francia ha estado tratando de hallar una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán.



Arabia Saudí anunció el miércoles que se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para proteger las vías navegables en Oriente Medio entre amenazas de Irán tras un ataque contra su crucial industria petrolera y Rouhani dijo a Riad que debería considerar la agresión como un aviso para poner fin a la guerra en Yemen.



Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el apoyo de Irán, se atribuyeron la autoría de los incidentes, pero Washington y Riad sospechan que fue Teherán quien perpetró el ataque. La República Islámica niega las acusaciones, que llegan en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y el país luego del fracaso de su pacto nuclear con las potencias mundiales.



"Casi con toda seguridad está respaldado por Irán", dijo el príncipe Khalid bin Bandar, embajador saudí en Gran Bretaña, a la BBC. "Estamos intentando no reaccionar demasiado rápido porque lo último que necesitamos son más conflictos en la región".



La agencia noticiosa estatal Saudi Press hizo público un comunicado en el que un funcionario no identificado dijo que el reino entró a formar parte de la coalición, de la que ya forman parte Australia, Bahréin y Gran Bretaña.



"La adhesión del reino a esta alianza internacional respalda los esfuerzos regionales e internacionales para disuadir y contrarrestar las amenazas a la navegación marítima y al comercio global, garantiza la seguridad energética global y el flujo continuado de suministros de energía a la economía global y contribuye a mantener la paz y la seguridad internacional", informó el reporte de la agencia.



El comandante Joshua Frey, portavoz de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, declinó comentar el anuncio saudí apuntando que "sería inapropiado comentar el estatus de países individuales y la naturaleza de cualquier posible apoyo".



El objetivo de la coalición es proteger la región del Golfo Pérsico. Esto incluye la vigilancia del Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial y el de Bab el-Mandeb, otro paso estrecho que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén, entre Yemen y el este de África. Además, habrá patrulleras pequeñas y otras embarcaciones listas para una respuesta rápida. El plan también contempla que los países escolten a sus propios barcos por la región.



Estados Unidos culpa a Irán de la explosión de cuatro bombas lapa en mercantes en mayo y de otras dos en junio, cuando navegaban por el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, algo que Teherán niega. La República Islámica también detuvo a un petrolero con bandera británica y a otro con sede en Emiratos Árabes Unidos.