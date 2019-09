Yolanda Andrade llama "cobarde" a Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Yolanda Andrade llamó "cobarde" a Verónica Castro por anunciar su retiro de los espectáculos, en medio de polémicas por un supuesto triángulo amoroso.



"De mi boca no había salido su nombre, yo no lo dije, aunque me trajeron en chi… por mucho tiempo todos… Nunca lo hubiera dicho, nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir que no era lesbiana, si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar”, dijo Yolanda a la revista TVyNovelas.



La presentadora afirmó que Verónica dio un anuncio falso y solo está provocando que las personas la odien.

VEA TAMBIÉN: Famosos salpicados en la polémica de Yolanda Andrade y Verónica Castro

El jueves 12 de septiembre Verónica Castro anunció su retiro del mundo del espectáculo, asegurando estar cansada con todo lo que se dice de ella y sus preferencias sexuales.

"La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz", puntualizó la actriz de "La casa de las flores".

Pero Yolanda también la cuestionó: "¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan, va a regresar y decir que lo hizo porque su público lo pidió”.



Las declaraciones de Yolanda se dan semanas después de afirmar que hace más de una década se casó con Verónica en Ámsterdam.



Verónica Castro negó todo, algo que desató el enojo de Andrade, quien asegura tener pruebas de la boda.