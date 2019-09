Maluma paga millonaria cifra por cada hora de vuelo en su avión privado

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Los lujos son parte de la vida del colombiano Maluma, quien en sus redes sociales presumió su aeronave privada Gulfstream G450. Recientemente el diario "El Colombiano" reveló la millonaria cifra que gasta el intérprete cada hora que permanece en el aire.

El portal revela que sobrevolar el Gulfstream G450 tiene un costo de 25 millones de pesos y mantenerlo estacionado genera un gasto de 10 millones de pesos mensuales.

Al parecer la cifra no parece importarle al intérprete de "Felices los cuatro", pues solo la aeronave le costó 25 millones de dólares.

Para usar su nueva adquisición también debe pensar en combustible y mantenimiento.

Avión privado

"Me acuerdo hace ocho años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...", dice parte del mensaje que publicó Maluma tras adquirir su primer avión privado.

El cantante no pudo contener las lágrimas tras el aterrizaje del avión junto sus padres.