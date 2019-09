Ter Stegen llama "inoportuno" a Manuel Neuer por polémicas declaraciones

DORTMUND, ALEMANIA.- El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen reprochó este lunes a su competidor en la selección Manuel Neuer sus declaraciones "inoportunas", reactivando la guerra de porteros que lleva latente desde hace meses en la 'Mannschaft'.



"No creo que Manu (Neuer) deba expresarse sobre mis propios sentimientos y juzgarlos. Sus declaraciones son inoportunas", dijo Ter Stegen, en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones entre el Borussia y el Barcelona.



Ter Stegen, brillante con su club, confesó recientemente que llevaba cada vez peor el hecho de ser suplente en la selección, por detrás del inamovible capitán Manuel Neuer, sin rival desde la Copa del Mundo de Brasil en 2014.



"Este viaje con la selección (en septiembre) ha sido un duro golpe para mí", había dicho Ter Stegen tras quedarse en el banquillo en dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020: "No es fácil encontrar una explicación. Estoy dando mi mejor versión en cada partido para hacerle (al seleccionador) más difícil la decisión".



Neuer contestó unos días más tarde afirmando que "soy un jugador de equipo y pienso en el bien del equipo. No sé si es necesario y si ayuda al equipo (expresar públicamente su frustración)", afirmó Neuer.