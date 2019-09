Migrante hondureña muere con su hijo de dos años en el río Bravo

Redacción

MATAMOROS, MÉXICO.- Una migrante hondureña y su hijo de apenas dos años de edad se convirtieron en las nuevas víctimas del peligroso río Bravo. La mujer fue arrastrada por el caudal junto a su pequeño y ambos murieron ahogados.



La víctima respondía al nombre de Idalia Herrera, quien permaneció dos meses en un campamento de Matamoros, México, hasta que la desesperación por reunirse con su esposo y sus otros dos vástagos en Estados Unidos, la llevó a tomar la decisión de arriesgarse y lanzarse al agua.

ADEMÁS: Desierto de Sonora, el cruce de la muerte para migrantes hondureños



Iris Barahona, amiga de la migrante hondureña, relató a Univision Noticias que ella le aconsejó esperar, sin embargo, hizo caso omiso y siguió los consejos de su esposo, quien la ánimo a intentarlo.



"Estamos muy tristes. Hemos llorado porque la conocimos y la verdad es que no era lo mejor tirarse (cruzar) otra vez", expresó Barahona.



Por su parte, Elsa Marilí Portillo, otra de las mujeres del campamento de Matamoros que conocía a Idalia Herrera, también recordó que le pidió que no intentara cruzar el río.



"Nosotros le dijimos varias veces que no lo intentara, porque si volvía a caer siempre la iban a retornar para acá, pero ella dijo que no, que por sus hijas lo iba a volver a hacer", detalló.



"Tenía la ilusión, igual que todos acá, de reunirnos con nuestras familias", agregó la migrante.

DE INTERÉS: Secuestran a dos migrantes hondureños en México; son padre e hijo