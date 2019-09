La familia Derbez estrenará reality show para Amazon Prime

ESTADOS, UNIDOS.- Fue a través del programa Despierta América que la familia Derbez anunció el próximo lanzamiento de un reality show protagonizado por cada uno de sus miembros. El programa mostrará un viaje que tuvieron y que duró aproximadamente un mes.



El comediante mexicano comentó que en el reality "De viaje con los Derbez", los espectadores conocerán los pormenores del viaje que hicieron todos juntos a Marruecos a principios del año.



La familia Derbez asegura que la serie acercará a todos sus seguidores, ya que muestra momentos muy emotivos que vivieron juntos, incluso escenas donde aprovecharon para limar asperezas.



“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida, de los peores de mi vida, porque no me sentía bien emocionalmente. No lo digo por ustedes, los amo, pero yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confortable”, comentó Aislinn Derbez.



Por otra parte, Mauricio Ochmann reveló que no estuvo al cien porque le preocupaba la salud de su pequeña hija Kailani.



“Estaba tratando de custodiarla y de que estuviera tranquila. Sí estábamos pasando por un proceso donde (ella) no dormía bien…”, dijo el actor.

Por su parte, Eugenio aseguró que no pensaban grabar el viaje, sin embargo, a él le pareció buena idea documentar la experiencia que quizá no volverá a repetirse debido a sus apretadas agendas.



Junto a Derbez aparecerán su esposa Alessandra Rosaldo, su hija Aislinn Derbez y su yerno Mauricio Ochmann.



La serie estará disponible el próximo 18 de octubre en plataformas digitales como Pantaya y Amazon.