Entierran a policía que falleció en aparatoso accidente de tránsito

CHOLUTECA, HONDURAS.-Con la Bandera de Honduras y la camisa del Olimpia sobre su féretro, este lunes fue sepultadoel elemento de la Policía Nacional que falleció el 15 de septiembre en un aparatoso accidente de tránsito en el desvío de la aldea Mateo de Comayagüela, capital del país.



Dany Enrique Aguilar Laínez fue sepultado con honores y en compañía de sus familiares, compañeros y amigos en la aldea Azacualpa, municipio de El Triunfo, Choluteca.

Con las sirenas encendidas, una patrulla de la Policía Nacional recorrió la aldea de Azacualpa hasta el campo santo donde descansarán los restos mortales del uniformado. Atrás de la patrulla iban cientos de pobladores, quienes entre llanto recordaron al fallecido.



Entre la multitudinaria despedida también iban altos mandos de la Policía Nacional y los compañeros de Dany Enrique Aguilar Laínez.

Video

El aparatoso choque entre un vehículo pick up y un turismo donde murió el uniformado, quedó grabado en uno de los vídeos de las cámaras de seguridad de la zona.



En el material visual se puede observar que el vehículo tipo pick up, que venía desde la Universidad Católica, no hizo el alto respectivo.



El turismo color negro, que venía desde la represa Los Laureles por el anillo periférico hacia el sur de la capital, no pudo evitar impactar en la parte trasera del pick up haciéndolo volcar por la calle.

Tal fue la fuerza del impacto, que el cuerpo de Dany Enrique Aguilar Laínez salió disparado por la ventana del pasajero, provocándole la muerte instantánea.



Como el vehículo pick up quedó completamente destruido, las demás personas que se transportaban en él salieron rápidamente por las ventanas para intentar ayudar a su amigo, quien lamentablemente ya estaba inerte sobre el pavimento.



Se conoció de manera preliminar que el fallecido era un miembro de la Policía Nacional, al igual que los heridos, David Rueda Blandín y Denis Josué González Canales.