Kim Kardashian no tiene lupus sino artritis psoriásica

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Una nueva visita al médico reveló que Kim Kardashian no padece lupus como lo había dejado ver en el primer episodio de su reality show Keeping up with the Kardashians.

Kim Kardashian confirmó que las sospechas sobre la terrible enfermedad acabaron tras realizarse un ultrasonido. Todo salió a la luz en el segundo capítulo de la temporada 17 del programa que la llevó a la fama.

Por indicaciones de su médico Daniel Wallace, la esposa de Kanye West visitó al especialista Ami Ben-Artzi, quien le realizó un ultrasonido detallado.

“Hoy me van a hacer un ultrasonido de todas mis articulaciones para ver qué es lo que sucede. Mis pruebas de sangre son alarmantes, pero el ultrasonido realmente determinan qué me sucede”, comienza diciendo Kim.

Tras realizar el examen, el doctor Wallace le explicó a la empresaria que “primero que nada, si tuvieras evidencia de lupus, el doctor Ben Artzi lo habría visto. Y no tienes ni lupus o artritis reumatoide. Probablemente tienes artritis psoriásica, porque la psoriasis va y viene y ahora no tienes nada de eso”.

Aliviada al saber que no padece lupus, Kim tomó fuerzas e indicó que “el dolor a veces vendrá o se irá, pero puedo manejarlo y esto no me va a detener”.

Kim Kardashian padece desde hace varios años la enfermedad de psoriásis, algo que en su momento compartió con todos sus seguidores.