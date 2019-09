James tiene segunda oportunidad con Real Madrid  

BARCELONA, ESPAÑA.- Después de ir de titular a innecesario en el Real Madrid, el mediocampista colombiano James Rodríguez se encuentra ante una segunda oportunidad para recuperar un rol prominente con los 13 veces campeones europeos.



James llegó al Madrid después de una sobresaliente actuación en la Copa del Mundo 2004, en la que terminó siendo el líder de goleo con seis anotaciones. Se ganó el apoyo de los aficionados y del técnico Carlo Ancelotti con su olfato goleador y por crear oportunidades para otros, y parecía enfilado al triunfo con el club español.



Pero una lesión y la competencia interna en el equipo merengue le quitó minutos en la cancha. Con el tiempo, el colombiano perdió la titularidad y se enfadó cuando Zinedine Zidane limitó su participación a situaciones esporádicas. Salió del club madridista en 2017 en un préstamo por dos años al Bayern Munich.



El futuro de James quedó en el aire nuevamente a mediados de este año, cuando el Bayern decidió no ejercer la opción de comprar su contrato, enviando al jugador de 28 años de regreso al Madrid. La prensa española especuló que podría pasar a las fila del Atlético de Madrid o al Napoli italiano _y esta última situación le pondría de nuevo bajo las órdenes de Ancelotti.

Sin embargo, ningún acuerdo se materializó y el colombiano arrancó la presente temporada con el Madrid y en un plantel lleno de mediocampistas talentosos. James enfrentaba un panorama incierto.

Oportunidad

Pero las lesiones de Eden Hazard, Marco Asensio, Francisco "Isco" Alarcón y Luka Modric, aunadas a la salida de Dani Ceballos hizo que Zidane requiriera de un jugador sano capaz de habilitar a sus delanteros.



James lucía claramente emocionado de recibir la oportunidad el sábado, cuando fue titular por primera vez desde su regreso al club. Estuvo a la altura al tener que pelear el balón en el medio campo y mostró excelentes habilidades, combinando la visión y la precisión en sus pases al ceder el balón a Karim Benzema en el segundo gol del delantero francés en la victoria de 3-2 sobre Levante.



"Se nota que es muy bueno. Es un jugador que tiene mucha calidad. Al final físicamente le faltaba un poco, pero lo ha dado todo en el campo con agresividad. Ha terminado muerto. Me alegro por él", destacó Zidane sobre James.



Ahora podría tener otra oportunidad para encabezar el ataque del Madrid en la visita al Paris Saint-Germain el miércoles, el primer compromiso del conjunto español en la Liga de Campeones.



En otro escenario, Barcelona podría iniciar el martes su campaña de la Champions en casa de Borussia Dortmund sin su figura Lionel Messi, que no ha jugado desde que sufrió una lesión muscular de pierna derecha en el periodo entre temporadas.



En su lugar, el delantero Ansu Fati, de tan solo 16 años, se ha ganado el corazón de los aficionados después de aportar dos goles al establecer una marca como el jugador más joven del Barsa en anotar en la Liga española y el más joven en general en hacerlo en el Camp Nou.



Eso obligaría al técnico Ernesto Valverde a decidir si el adolescente de Guinea-Bisáu estaría o no listo para dar el siguiente paso y darle su primera oportunidad en la competencia élite del continente.



En caso de que Messi no se recupere a tiempo, entonces Valverde necesitaría hallar a alguien que acompañe a Luis Suárez y Antoine Griezmann en el ataque. Ese papel podría ser asignado al versátil Sergi Roberto o al suplente Carles Pérez.



De no ser así, el adolescente sería titular para el choque en Dortmund.



“Con Ansu se va a hacer la bola grande, muy grande, muy grande. Pero se trata de que nosotros la vayamos desinflando”, subrayó Valverde sobre la destacada actuación de Fati en la victoria de 5-2 sobre Valencia el sábado. “Nuestro trabajo es proteger al jugador. Es difícil para un futbolista maduro saltar al Camp Nou, más para uno joven”.