A Verónica Castro la habrían dejado plantada antes de su boda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La vida de la actriz Verónica Castro se ha visto envuelta en una serie de escándalos en los últimos días, ya que han salido a la luz supuestos secretos de su vida amorosa.



En esta ocasión trasciende que hace muchos años a Verónica Castro la dejaron plantada antes de su boda.



Fue a través de una entrevista para el programa de televisión "El Gordo y La Flaca" que Mitzy, el diseñador de modas de Verónica y otras distinguidas personalidades, comentó lo sucedido.



"Yo he hablado de la relación de Vero con Enrique Niembro, yo recibí la llamada de Enrique que le estaba cancelando la boda; el vestido de su boda aún lo tengo yo" señaló Mitzy.

Cabe destacar que producto de la relación entre ambos nació un niño llamado Michel, quien es hermano menor de Cristian Castro.











Tras los señalamientos que ha tenido Castro por ser la presunta mujer con la cual la actriz Yolanda Andrade habría contraído matrimonio en una ceremonia simbólica, ella ha negado todo y, de hecho, aseguró que nunca se ha casado.



"Aclaro que no me casé, yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, pues cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que haga bromas y te cases también en broma como lo puedes hacer en una kermés, pero no", dijo en una ocasión Verónica Castro.



Este nuevo elemento en la historia de Verónica ha despertado el interés de muchos, ya que es la primera vez que se da a conocer que si en esa ocasión no se casó fue porque, según Mitzy, su prometido la dejó.

Todo esto fue revelado por el experto en moda luego de que asegurara que él no puede confirmar la veracidad de la relación entre Yolanda Andrade y Verónica, ya que no sabe nada al respecto.

El diseñador dijo conocer únicamente la relación entre Verónica Castro y el actor Omar Fierro; el empresario Enrique Niembro; Adolfo Ángel Alba, integrante de Los Temerarios; y por supuesto, el padre de Cristian Castro, Manuel "El Loco" Valdés.

Por el momento, la actriz Verónica Castro no se ha pronunciado al respecto y se mantiene alejada de los medios de comunicación.