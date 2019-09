Los originales trajes de palillonas de Danlí que son una obra de arte

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Glamorosos, elegantes y de alta costura, así son los trajes de palillona que cada año confecciona la diseñadora danlidense Carlota Molina de Lovo.



Los hermosos atuendos que destacan en los desfiles patrios, que año con año engalanan las calles de Danlí, son inspirados en la belleza de las jovencitas combinada con toques de arte.



La diseñadora Molina de Lovo, que lleva más de 16 años elaborando los vistosos trajes del Instituto Cosme García C., del cual es ex alumna, elabora además vestidos de novia, revela a Diario EL HERALDO.

La diseñadora danlidense estudió diseño y mercadeo de modas en Guatemala.



"Comenzamos desde antes de agosto para poder tener a tiempo los trajes de palillona", comenta Carlota quien este año contó con las ayuda de tres personas más para confeccionar alrededor de 30 atuendos.

Este año los trajes están inspirados en grandes obras del Siglo XVII, específicamente en "The Young Gardener" (La joven jardinera) de Francois Boucher.

Se confeccionaron en tela de razo, con un corset aterciopelado que incluye una imagen realizada a través de sublimación en razo, además con detalles de arte Rococo y Barroco.

La elaboración de estos atuendos lleva un delicado trabajo en los detalles.





En el caso de los trajes de las palillonas pequeñas se inspiró principalmente en la infancia como punto de partida y complementado con temas florales.

El año anterior se inspiró en los vestidos de danza folclórica, por lo que trasladó algunos detalles a coloridos trajes.



"Cada año me gusta innovar. No me gusta copiar ningún detalle del año anterior", agrega.



Confiesa que se esmera en que los vestidos sean bien forrados para comodidad de las jovencitas y que los acabados sean de la mejor calidad.





La joven diseñadora junto al cuadro de palillonas del Instituto Cosme García C.