Paracaidistas hondureños: “Surcaremos los cielos una vez más”

Ricardo Sánchez | ricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Disciplina, decisión y coraje son valores propios de un paracaidista que pone alto el nombre de Honduras a nivel local e internacional.

La preparación para convertirse en uno de los paracaidistas más insignes del país ha sido clave en su formación.

El coronel de infantería, José Inocente Vásquez García, es el jefe del equipo de saltadores libres de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vásquez hoy ingresará “volando” al Estadio Nacional con su paracaídas junto a otros 14 compañeros que pondrán todo su empeño y dedicación para que toda salga bien.

El orgullo de la aldea Toyos, de la ciudad de El Progreso, Yoro, espera causar alegría en el público presente realizando un salto impecable. Vásquez conversó con EL HERALDO sobre su experiencia y la celebración del 198 aniversario de independencia patria.

¿Cuánto lleva realizando saltos con paracaídas?

Estamos saltando desde 1982 y llevamos alrededor de 6,200 saltos libres.

¿Qué recuerda de su primer salto?

Fue una experiencia difícil y emocionante, logramos hacer todos los procedimientos que aprendimos en el adiestramiento y una vez que se realiza el primer salto y todo sale de conformidad gracias a Dios, pues lo demás ya solo es práctica.

¿Dónde hizo su primer salto?

A nosotros nos entrenó un equipo de los Golden Night de Estados Unidos, paracaidistas muy experimentados, entonces el primer salto fue en Támara, en el Segundo Batallón de Infantería, a una altura de 6,000 pies.

¿Ha participado en competencias en Honduras y otros países?

Sí, hemos participado en competencias nacionales, centroamericanas e internacionales, y orgullosamente podemos decir que en 2005 ganamos el primer lugar a nivel internacional en Estados Unidos compitiendo con países como Alemania, Italia, Francia, y pues gracias a Dios pudimos obtener el primer lugar para países extranjeros y primer lugar a nivel individual a nivel mundial.

VEA: El show de los paracaidistas explicado en 8 datos

¿Qué lo motivó para ser paracaidista?

Ver a otros compañeros que hacían esto y decir yo quiero hacerlo y lo voy a lograr, luchar y a entrenar para conseguirlo, por eso ahora muy orgullosamente lo hacemos.

¿Ha fallado alguna vez en un salto?

Sí, hemos tenido fallas, de hecho yo tuve una fractura en uno de los saltos y eso no se me olvida, pero eso tampoco me impidió seguir con el adiestramiento ni saltando y aquí estoy haciéndolo de la misma forma, siempre y cuando Dios lo permita, ahí vamos a estar.

¿Cómo se trabaja con los nuevos paracaidistas?

A las nuevas generaciones les estamos trasladando nuestra experiencia, los estamos adiestrando para que ellos puedan lograr todos los objetivos que hemos logrado. Lo están haciendo y asimilando bien, hay muy buena materia humana, estos muchachos han salido excelentes.

¿Saltará con su paracaídas en el Estadio Nacional este 15 de septiembre?

Surcaremos los cielos una vez más, siempre y cuando el Paracaidista de Arriba lo permita (Dios), siempre vamos a estar cruzando los cielos para deleitar a este pueblo nuestro.

¿Cuántos premios ha logrado en su carrera?

Orgullosamente tenemos trofeos, diplomas, reconocimientos y algunas cosas que el destino nos ha conseguido, hemos logrado unos 150 trofeos. Estoy desde 1982, ya llevo más de 30 años en esto y es una muy bonita experiencia.

¿Qué se siente segundos antes de lanzarse al vacío?

Cada salto a nosotros nos da temor, no podemos negar eso, pero saber que hemos hecho bien el trabajo desde el adiestramiento, el empaque del paracaídas que es una cosas muy básica, los procedimientos en la aeronave y el carisma entre nosotros los compañeros que sabemos que vamos a hacer un trabajo que tiene nivel de riesgo, pero lo hacemos con toda la voluntad, la decisión y no pensamos en que vamos a tener un problema, fallas siempre pueden haber, pero vamos preparados psicológicamente y físicamente para realizar los procedimientos de emergencia.

¿Qué le dice a su familia antes de saltar?

Mi familia, mi esposa, mis hijos, todos ellos siempre me bendicen una vez que saben que voy a este tipo de misión. Yo les digo que es algo que me gusta, que se los dedico a ellos y que me esperen en tierra y me den un abrazo y nos tomemos una foto.