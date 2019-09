Ozuna arremete contra Don Omar por críticas: "Ponte a trabajar"

PUERTO RICO.- El cantante de música urbana Ozuna envió un mensaje fuerte y claro a Don Omar tras que este revelara un “secreto” de cómo se maneja la industria de la música e indirectamente criticara al “Negrito ojos claros” por su éxito en diferentes plataformas.



Fue a través de su cuenta de Instagram que el puertorriqueño compartió una fotografía de la famosa revista ‘RollingStone’ en la que se revela una lista de artistas que “pagarían por visitas en YouTube”.



“Quizás para los fans de la música es un secreto. La compra de views en videos musicales dentro de la plataforma (…) Yo lo sé desde hace mucho tiempo y he estado estudiando el supuesto éxito de algunos lanzamientos (…) ‘La gran diferencia entre REALIDAD y PERCEPCIÓN radica en cuanta verdad hay detrás de la estrategia’”, escribió en la descripción de la publicación.

VEA: Don Omar defiende a Ivy Queen tras pelea con Anuel AA



Ozuna no dudó en arremeter contra el intérprete de "Pobre diabla" durante una entrevista para una emisora de República Dominicana en la que se le cuestionó sobre el tema.



“Mis respetos para Don. Si hemos tenido nuestras diferencias, pero es un artista completo, alguien a quien se la doy musicalmente. No creo que esté en el mejor momento de su carrera para dar una opinión sobre esto. Él lo que tiene que hacer es trabajar más y demostrar porque es el rey Don Omar, como se hace llamar”, confesó.



Además agregó: “Debe demostrar con música. Aquí no estamos mostrando con comentarios ni opacando el trabajo de otros. Yo compito con Bad Bunny y Anuel AA y no opaco su trabajo, los apoyo y entre todos nos ayudamos".

"No necesitamos un mal comentario de lo que estamos haciendo o lo que se está trabajando. Creo que Don Omar debe darle marketing a sus temas nuevos que no están llegando a donde deben llegar”, consideró el intérprete del éxito "Rompecorazones".

LEA: Don Omar causa polémica por supuesto mensaje 'homofóbico' en Instagram



Y finalmente envió un mensaje al cantante que ha causado gran revuelo entre los fanáticos del género.



“Don, ponte a trabajar y deja de estar quejándote que estamos bien activos”, finalizó.