Natti Natasha copió el look de Karol G, ¿Pura coincidencia?

Este es el look que las cantantes de género urbano usaron con poco tiempo de diferencia. Foto: Instagram.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Natti Natasha y Karol G siguen dando de que hablar y no solo con su música, al parecer también por sus looks.



La cantante de género urbano generó las críticas de los usuarios cuando subió al escenario con un atuendo similar al que había utilizado la pareja de Anuel AA.



Natti Natasha utilizó el look, compuesto por unos pantalones a cuadros estilo escocés, en una de sus últimas presentaciones, que demostró ser similar al de la colombiana. Además incluye un top y un sombrero del mismo estampado.

A través de Instagram, la puertorriqueña compartió las imágenes y acaparó la atención por la similitud.

Estilos similares

La colombiana lo uso unas semanas atrás en Ibiza, mientras que la puertorriqueña lo hizo recientemente en Puerto Rico.



Los usuarios no dejaron desapercibida la situación y comentaron, pese a las críticas muchos de sus fans celebraron su belleza y aseguraron que Natti lo lucía mucho mejor que Karol G.



Algunos decían que se prestaron la ropa o que simplemente a la puertorriqueña le gusta el estilo de la colombiana. Otros en cambio defendieron diciendo que fue pura coincidencia de moda.