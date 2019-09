Rockero Eddie Money muere de cáncer a los 70 años

NASHVILLE, TENNESSEE, EE.UU.- Tras anunciar recientemente que padecía cáncer de esófago en estadio IV, el rockero Eddie Money falleció el viernes, a los 70 años.



La publicista del músico, Cindy Ronzoni, emitió un comunicado de la familia diciendo que Money murió tranquilo por la mañana en Los Ángeles.



El intérprete de voz ronca y clase trabajadora era conocido por éxitos como "Two Tickets to Paradise" y "Take Me Home Tonight", este último nominado a un Grammy en 1987.



"Con gran pesar decimos adiós a nuestro querido esposo y padre", dice la misiva. "Es tan difícil imaginar nuestro mundo sin él, pero vivirá por siempre a través de su música".



Money anunció su diagnóstico el mes pasado en un video de su serie de telerrealidad "Real Money" de AXS TV. En el clip, dijo que descubrió que tenía cáncer tras lo que pensó que era un chequeo de rutina. Informó que la enfermedad se había diseminado a su hígado y nódulos linfáticos.



La noticia lo golpeó "realmente fuerte", dijo Money.



Había tenido numerosos problemas de salud recientemente. Este año se sometió a una operación de válvula cardíaca y luego sufrió neumonía, con lo que se vio obligado a cancelar una gira de verano.



Nacido en Nueva York como Edward Joseph Mahoney, creció en una familia de policías y él mismo se entrenó para ser agente de la ley antes de rebelarse y decidir que prefería ser cantante.



"Crecí con respeto por la idea de preservar la ley y el orden, y entonces de repente los policías se convirtieron en cerdos y eso me rompió el corazón", dijo Money a la revista Rolling Stone en 1978.



"Two Tickets to Paradise" y "Baby Hold On" llegaron al Top 30 a finales de los 70 y su álbum debut se certificó platino. En 1987, recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal de rock por "Take Me Home Tonight". La canción incluía un cameo de Ronnie Spector cantando la frase "Be my little baby", parte de su éxito de los 60 con las Ronettes "Be My Baby". Money contó que llamó a Spector _ que aún estaba traumatizada por sus años con su exesposo, el productor Phil Spector _ y la convenció de que colaborara en su tema.



"Le dije, 'Ronnie, tengo esta canción que está realmente increíble y es un homenaje para ti. Sería tan maravilloso que salieras a hacerla conmigo'", dijo a hippopress.com en 2015. "Cuando ella llegó, ni siquiera se recordaba; tenía un bloqueo mental contra (Phil) Spector. Pero entonces salió e hizo la canción".



Otros temas populares de Money fueron "Maybe I'm a Fool", ''Walk On Water" y "Think I'm in Love". Después de los 80 tuvo pocos éxitos, pero continuó saliendo de gira y grabando, y durante décadas abrió la temporada de conciertos de verano en el DTE Energy Music Theatre en Clarkston, Michigan. Mientras tanto, "Two Tickets to Paradise" se convirtió en una favorita de las estaciones de radio de rock clásico y se escuchó por todos lados, desde "The Simpsons" (“Los Simpson”) hasta "The Office". También se incluyó en un comercial de la aseguradora Geico en el que el propio Money aparecía como el sobreactuado dueño de una agencia de viajes.



Por años, Money vivió como una estrella de rock. En 1980 sufrió lesiones en los nervios de las piernas tras una sobredosis de alcohol y barbitúricos, un evento casi trágico del que escribió en su exitoso álbum de 1982 "No Control". Siguió teniendo problemas de alcoholismo antes de someterse a un programa de rehabilitación de 12 pasos en 2001. "Llegué a la conclusión de que en realidad yo no necesitaba (alcohol) para ser agudo", dijo a CNN en 2003.



Sí logró la rareza de un matrimonio duradero en el mundo del espectáculo: más de 30 años con Laurie Harris, quien dijo que al principio lo había confundido con el músico John Mellencamp. La pareja tuvo cinco hijos: Zachary, Jessica, Joseph, Desmond y Julian.



Money, un alborotador innato, fue echado de una escuela secundaria por falsificar su boleta de calificaciones. Más tarde se mudó a Berkeley, California, se cambió el apellido y tuvo el éxito suficiente en los bares del Área de la Bahía -tocando una vez incluso con el antiguo grupo de Janis Joplin- como para llamar la atención del afamado promotor del rock Bill Graham. Firmó contrato con Columbia Records y para finales de la década le abrió a los Rolling Stones, aunque el trabajo no duró tanto como esperaba.



"Tuve un éxito con 'Two Tickets' y todo el mundo me amaba; me pedían demasiados bises", recordó Money en su entrevista con hippopress.com. "Se suponía que teníamos seis fechas (con los Stones), y sólo fueron cuatro. Desde mi punto de vista, si te van a despedir de una gira de los Rolling Stones, que te despidan por ser demasiado bueno".