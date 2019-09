Montserrat Oliver no divulgó rumor sobre boda entre Yolanda y Verónica

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Por primera vez, Montserrat Oliver, la mejor amiga de Yolanda Andrade, se refirió a la polémica sobre la presunta boda entre su compañera de trabajo y la actriz Verónica Castro.



Una reportera del programa "Ventaneando" le preguntó a Montserrat Oliver si hubo alguna reacción negativa de Yolanda contra ella por ‘revelar’ el tema de la boda.



Un tanto asombrada, Oliver espondió que ella no fue la responsable de difundir el rumor, sin embargo, reconoció que el tema empezó a cobrar relevancia luego de una cápsula grabada con Andrade en la que le preguntaba cosas que no había realizado.

“No revelé nada. Yo estaba haciendo una entrevista de YouTube, como las que hago en Montse y Joe, programa de televisión del que es titular en camerinos y ella fue la que se le ocurrió que eso ‘nunca había hecho’, luego dijo que sí. Yo me quedé ‘¿pero con quién?’”, aclaró.

“Porque me va a reclamar, me dijo ‘eso edítalo’. Pero siempre dice ‘eso edítalo hasta en Montse y Joe en vivo, es broma de ella”, agregó la conductora.



“Pero no dijo nada y luego empezó todo el rollo; la prensa, esto, el otro y ya, se volvió un despapaye. No sabía que se había casado", aclaró.



Avanzada la entrevista, Montserrat Oliver dio a conocer su opinión sobre el tema y lamentó que Castro y Andrade estén distanciadas por el rumor.

“Son dos mujeres muy valiosas con una gran carrera las dos, muy respetadas y que se arreglen, hombre, entre ellas; para qué hacer tanto rollo”, advirtió Oliver a los medios de comunicación. “A mí me extraña que Vero, conociendo el medio artístico hace años y conociendo a Yolanda, porque Yolanda es Yolanda, por qué no le dijo nada”, finalizó.



Las declaraciones de Montserrat Oliver se dan luego de los dimes y diretes entre Castro y Andrade.



La presentadora dijo que sí existió una boda, pero Castro lo niega.

Lo último que se conoció es que la actriz decidió retirarse del mundo del espectáculo aduciendo que está cansada de todo lo que se dice de ella.