Nicolás Maduro: "En Colombia están preparando 10 planes para matarme"

No es la primera vez que Maduro denuncia que Iván Duque pretende asesianarlo y en otras ocasiones lo ha culpado de sabotaje contra su gobierno. Foto: AFP

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que su homólogo colombiano, Iván Duque, quiere asesinarlo.



Durante una comparecencia con sus seguidores y algunos medios de comunicación, Nicolás Maduro dijo: "El presidente de Colombia, Iván Duque, me quiere matar".



"Desde Colombia están preparando 10 planes para matarme, pero con la protección de Dios y del pueblo viviré 100 años o más", continuó diciendo el mandatario venezolano.



Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, se vio en la necesidad de grabar un video aclaratorio debido a las fuertes acusaciones de Maduro.



"Nunca he estado en una carrera belicista", dijo Iván Duque en su discurso, al tiempo que aseguró que no está interesado en tener contacto alguno con Nicolás Maduro y que su diálogo con el país vecino se está llevando a cabo con Juan Guaidó, el presidente que él reconoce.

Esta no es la primera ocasión en la que el gobernante venezolano asegura que hay intenciones de acabar con su vida, y es que en marzo del presente año denunció que el político opositor Juan Guaidó en alianza con Iván Duque, habían contratado sicarios centroamericanos para asesinarlo.

En medio de las acusaciones, la tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia se ha agudizado, ya que el pasado miércoles, Nicolás Maduro ordenó a su ejército desplegado en ese sector "defenderse de los ataques de Colombia".