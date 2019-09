Sí, Real España tiene papá y es la UPNFM, que le ganó en el Morazán  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España sigue en la calle de la amargura. Su afición lo ha abandonado, como los resultados positivos. Lobos de la Pedagógica llegaron al Morazán a ganarle 2-1. Sí, se sigue repitiendo la historia. La UPNFM sigue demostrando que es el papá de los Catedráticos.



Y con este partido, el cuadro sampedrano lleva tres derrotas consecutivas. Muy grave para un equipo grande y protagonista. Y para eso contrataron a Hernán Medford, para que enderezara este tren, pero sigue sin aceite...

Goles universitarios

También este partido marcó el primer partido del torneo de la árbitra Melissa Pastrana. Nissi Sauceda dio la primera advertencia con un disparo fuerte, pero en los guantes de Buba quedó el balón. Y los Lobos seguían amenazando.



Al minuto 15 llegó el invitado de honor en el Morazán: una jugada de Pinto, un pase al centro para que llegara Franco Güity para rematar de derecha a pesar de la marca de Saravia.



Hay que destacar que Franco reapareció con el equipo universitario haciendo su sexto gol. El mismo caso, anoche regresó Darixon Vuelto, que estuvo jugando en reservas por decisión de Medford.

Al 33, Pastrana decretó penal en una jugada dudosa cuando Samuel Córdova sacó el balón, pero cae el Chino López en el área. Darixon hizo el 1-1 con un zurdazo arriba.



La UPN se salvó arrancando el segundo tiempo, cuando el panameño Dinolis no quiso tirar sino que dio pase y pasó cerca de la meta.



Ante la poca afición españolista llegó lo que menos querían, ese gol que demuestra las ganas y el ímpetu de los jugadores universitarios y la displicencia de la defensa catedrática.



Un mal despeje, Pinto retoma en dos ocasiones el balón, se interna y da nuevamente otro pase excepcional para que Júnior Padilla la metiera al fondo... y a celebrar en el Morazán.



Vino un gol anulado del España de Darixon, un poste y la desesperación del cuadro local... el tiempo no fue suficiente. El Real España no le puede ganar a los Lobos, sigue con esa tarea pendiente.