"No me casé": Verónica Castro tras escándalo con Yolanda Andrade

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras varios días con la insistencia del supuesto matrimonio entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, la madre del cantante Cristian Castro negó por enésima vez los rumores a través de un mensaje en Twitter.



Desde su cuenta oficial, deseó bendiciones a quienes "hablan de ella" y aprovechó para negar la veracidad del supuesto enlace romántico.



"Buen día a toda mi gente, la vida es un espejo, no hagas daño porque el espejo lo regresa todo y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario. Dios bendiga a los que hablan de mí. ¡No me casé!, escribió la actriz junto a un video de la virgen de Guadalupe.

Polémico "matrimonio"

Todo comenzó cuando Andrade dijo durante una entrevista "Pues sí fue un gran momento, muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona. Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque ella es una figura pública y es muy famosa...", por lo que algunos medios comenzaron a rumorar que se trataba de Verónica Castro.

Días después, la misma Yolanda Andrade, quien anteriormente había dicho que no expondría a la mujer con la que se casó, aceptó que se trataba de Verónica Castro.

VEA: Aseguran que Verónica Castro dejó a Yolanda Andrade por Lizzie Barrera

"Verónica debe tranquilizarse, porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza", dijo Yolanda durante una entrevista con la cadena Univisión, al referirse a las veces en las que Verónica ha negado su relación con ella.