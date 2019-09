Messi sobre su esposa Antonella: "Sabe entrarme en los malos momentos"

Messi asegura que 'Antonela es todo para mí, es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor'.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre tantas virtudes que posee el astro argentino Leo Messi, delantero del Barcelona, sin duda sobresale su compañera de hogar Antonella Rocuzzo, quien ha jugado un papel muy importante en su vida.



"Sí, lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección", comenzó diciendo Messi a una entrevista a Diario Sport.

Confesión

Además, por tranquilo que parezca el argentino, reconoce que no es cualquiera que sabe cómo entrarle cuando las cosas no salen bien. "Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular".





Antonela Rocuzzo acostumbra a postear en sus redes sociales momentos especiales con Messi. Foto: Instagram





Lionel Messi y Antonella Rocuzzo han procreado a 3 hijos: Thiago, Ciro y Mateo, con quienes comparten su vida tras muchos años de relación sentimental. Cuando no hay partidos, la Pulga disfruta la compañía de su familia.



Es poco común que Messi se refiera a las cualidades de su esposa, pero en esta ocasión atribuyó su buena suerte al conocerla desde la infancia cuando solo tenía siete años.