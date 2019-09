Julio Iglesias se niega a reconocer supuesto hijo de 43 años

VALENCIA, ESPAÑA.- Luego de varios años de haberse conocido sobre la existencia de un supuesto hijo no reconocido del cantante Julio Iglesias, se desencandenó un juicio de paternidad que ha llegado a un final no muy bien visto por el intérprete.



El pasado mes de julio, el juez encargado del dar resolución al caso, decidió que Javier Sánchez Santos de 43 años, es hijo de Julio Iglesias, sin embargo, los representantes legales de Iglesias han informado que inpugnarán la resolución.



Según el juzgado de Valencia, Iglesias se negó a practicarse una prueba de ADN para despejar científicamente las dudas sobre el parentesco entre ambos, por lo que a pesar de su negativa, el juzgado decidió que hay indicios suficientes que prueban la paternidad.



Entre las pruebas recogidas por el juzgado se encuentra el testimonio de Edite Santos, madre de Javier, una bailarina que asegura haber sido la amante de Iglesias durante nueve meses.



Además, se dice que existe un parecido físico indiscutible entre Javier Sánchez y Julio Iglesias, por lo que no sería necesario practicar la prueba de ADN.



De igual forma, se practicó una prueba entre el exesposo de Edite y el supuesto hijo de Julio Iglesias y no se encontró parentesco alguno.



Por otro lado, Iglesias se ha negado a realizarse la prueba de ADN en cuatro ocasiones, sin que exista una excusa válida para hacerlo, por lo que para algunos esto solo comprueba que él mismo sabe que es el padre.

VEA: Así es el nuevo hijo reconocido de Julio Iglesias



El representante legal del supuesto hijo de Iglesias declaró que con esta acción "la Fiscalía le dice: usted es libre de no hacerse la prueba, pero aténgase a las consecuencias".



Sin embargo, se dio a conocer que Julio Iglesias no planea quedarse con los brazos cruzados ante la determinación, y apeló la sentencia del juez, por lo que aún hay incertidumbre en el caso.