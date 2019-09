Comisionados del RNP elegirán a un presidente

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque vienen ejerciendo por casi un año sus funciones en el Registro Nacional de las Personas (RNP), los comisionados de esta institución no han definido al miembro propietario que los dirigirá por los próximos 12 meses.



La razón es porque aún no se ha promulgado en el diario oficial La Gaceta el decreto contentivo del acuerdo de los nombramientos de estos funcionarios, quienes se desempeñaron en la Junta Interventora de la entidad de seguridad nacional.



“En esa primera sesión nosotros elegiremos la Presidencia y los ciclos, todavía no la hemos tenido; necesitamos el acuerdo para establecer la sesión porque ese es el referente a ley que queda en el acta”, informó a EL HERALDO el comisionado Rolando Kattán.

Anunció que la convocatoria pública de los coordinadores al igual que supervisores del proyecto Identifícate fue realizada ayer y también se divulgaron las bases para que los interesados puedan participar.

Además, el excoordinador de la interventora del RNP mencionó que ya se dio la expresión de interés en cuanto a los kits de enrolamiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya licitación se encuentra en marcha en Dinamarca.



En los próximos días se publicará la planificación estratégica institucional a cinco años, misma que se hará ley, apuntó. La junta directiva del Congreso Nacional juramentó el martes anterior a los ingenieros Óscar Rivera, Roberto Brevé Reyes y Kattán como comisionados por el próximo lustro.

