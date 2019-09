EEUU: Crisis de niños migrantes hondureños es superior a 2014

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 2014, Honduras y el resto de Centroamérica vivieron una de las crisis migratoria de niños nunca antes vista en la historia, al menos no hasta ahora.



En ese entonces, las cifras de niños detenidos y deportados eran escandalosas, especialmente porque los pequeños viajaban solos, se enfrentaban a los peligros de la ruta migratoria y cuando eran detenidos estaban en condiciones de hacinamiento.



Cinco años después, la situación ha empeorado y las cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) revelan que en 2019 existe un aumento de casi el 8% en las detenciones de niños migrantes procedentes de Honduras en comparación a 2014, pero podría aumentar en los próximos meses.



En ese año, el gobierno de Estados Unidos dijo que se trataba de una crisis humanitaria, una crisis que sigue marcando la infancia de los hondureños.

Aunque no mencionan edades específicas, los datos señalan que hasta agosto de 2019 han sido detenidos 19,696 menores no acompañados, 1,452 más que en en todo el año fiscal de 2014 (fueron detenidos 18,244 niños).



En ese entonces, la pobreza y violencia eran las principales causantes de la migración infantil en Honduras, una realidad que sigue palpando a los que un día llamamos "el futuro de Honduras".



En Guatemala la realidad es casi la misma, pues la detención de menores procedentes de esta nación solo ha ido en aumento.



Hace cinco años Guatemala registró 17,057 menores no acompañados detenidos en el sudoeste de Estados Unidos, cifra que en 2019 incrementó a 29,602.



El Salvador, por su parte, parece haber fomentado nuevas políticas antiinmigrantes desde la crisis migratoria de 2014, pero no quedó excento de la crisis de finales de 2018 e inicios de 2019, cuando Estados Unidos implementó la cuestionada política cero para detener y separar a las familias migrantes.





Detenciones de familias

Hace algunos meses, cuando se habló nuevamente de una crisis migratoria en Estados Unidos, el gobierno de ese país implementó duras políticas contra las familias, pues era la nueva forma de migrar en caravanas desde Centroamérica.



La primera caravana salió desde Honduras el pasado 13 de octubre de 2018. En ese momento se hablaba de más de 5,000 personas que buscaban alcanzar "el sueño americano".



En videos e imágenes era casi normal ver a hombres y mujeres con sus hijos en brazos, en coches improvisados y hasta en sillas de ruedas.

Ese enorme grupo de migrantes hondureños, que también sumó a gente procedente de El Salvador y Guatemala, impulsó una nueva forma de migración que provocó que las detenciones de unidades familiares se cuadruplicaran en comparación a 2018.

Es decir que de 39,439 familias hondureñas detenidas en ese año la cifra pasó a 182,449 en un par de meses.



Este número es prácticamente el mismo que acumula Guatemala, el segundo país con más flujo de migrantes hacia Estados Unidos.



En el caso de El Salvador, la detención de familias aumentó en comparación a 2018, lo que el mismo presidente Nayib Bukele cuestionó cuando un padre salvadoreño murió ahogado junto a su hija en el Río Bravo, en la frontera de México y Estados Unidos.



Cuando Estados Unidos habla de unidades familiares se refiere a un padre, una madre o una persona encargada, quienes son acompañados de sus hijos o niños a cargo.

Más detenciones de aldultos

Blindar la frontera de Estados Unidos y México con militares, la construcción de un muro fronterizo y el desplazamiento de una Guardia Nacional en México son algunas de las medidas que ha implementado el gobierno de Donald Trump para detener la migración irregular.

Con 42,783 y 46,566, 19,804 migrantes adultos detenidos procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, respectivamente, el año fiscal de 2019 ha sido uno de los más afectados por la migración irregular, al menos hasta mediados de julio.

Y aunque parezcan manotadas de ahogado, Estados Unidos muestra que sus duras políticas dan resultados lentos pero "positivos", cuestionados internacionalmente pero favorables para Trump.