Kylie Jenner posa sin ropa para la revista Playboy

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Con una fotografía en la que aparece desnuda y junto a Travis Scott, Kylie Jenner anunció en sus redes sociales que aparecerá en la portada de la revista Playboy.

La menor del clan Kardashian-Jenner está de espaldas a la cámara mostrando su trasero mientras abraza al padre de su hija, Travis Scott.

El cantante, por su parte, solo viste unos jeans dejando al descubierto su torso. La pareja posó para la fotógrafa ucraniana Sasha Samsanova y lo hizo bajo el cielo azul y unos arbustos de fondo.

Con esta imagen Kylie Jenner anunció su aparición en la portada del conejo blanco.



"Cuando Houston se encuentra con Los Ángeles ...", escribió la joven millonaria junto a la imagen que ya cuenta con siete millones de "Me gusta" y miles de comentarios.

Kylie no dio muchos detalles sobre la publicación por lo que sus fans están a la expectativa.

Segunda Kardashian en PlayBoy

Kylie Jenner sigue muy de cerca los pasos de su hermana Kim Kardashian, quien fue la primera de la mediática familia en aparecer en la revista del conejo blanco.

En el año 2007 Kim fue portada de la revista para caballeros, esto después de que se filtrara un video íntimo suyo, mismo que la lanzó a la fama.

Para el 2010, la esposa de Kanye West dijo estar arrepentida de haber posado, pues según ella, durate la sesión de fotos se sintió muy incómoda.



"Lamento mucho haber posado para Playboy. Estuve muy incómoda al hacerlo", comentó en un episodio del reality Keeping up with the Kardashians, del cual recientemente lanzó su 17 temporada.

Solo tres años después se rumoró que la revista la busca a la celebridad para convencerla de posar nuevamente para la publicación.