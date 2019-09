El romántico mensaje que le dedicó Romell Quioto a su novia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador hondureño del Houston Dynamo, Romell Quioto, le volvió a dedicar un mensaje romántico a su novia Jensy Malubi Paz, presentadora catracha.



En abril de este año, Romell Quioto anunció su noviazgo con la bella modelo Jensy Malubi Paz a través de sus redes sociales, desde ese día ambos comparten su amor con sus seguidores.

"Te amo en las buenas y en las malas", escribió el jugador hondureño en su historia de Instagram, junto a una fotografía donde aparece sentado en las piernas de la bella presentadora catracha.



No pasó mucho tiempo para que Malubi Paz compartiera la publicación en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Grandote, gracias. Te amo".

Selección de Honduras

Para la fecha FIFA en la que la Selección de Honduras jugó contra Puerto Rico y el partido que disputa esta noche la H ante Chile, el volante no fue llamado por el técnico de la Bicolor Fabián Coito.



Aparentemente el futbolista no presenta un buen nivel con su equipo Houston Dynamo, pero no se descarta que para los próximos juegos de la Selección de Honduras sea convocado nuevamente.

