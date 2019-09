Yolanda Andrade confirma que se casó con Verónica Castro  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Yolanda Andrade reveló que se casó con Verónica Castro.



La actriz mexicana retó a sus detractores con que tiene pruebas del matrimonio, "¿Qué quieren, que publique una foto y el video y dejarla a ella peor?", se cuestionó.



Yolanda Andrade dio pistas de la boda celebrada en Ámsterdam, y tras ser entrevistada por Primer Impacto, de la cadena Univisión, respondió con un: "Sí".



"Yo no soy ninguna mentirosa. Claro que hay fotos y hay video. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría", dijo Yolanda Andrade.



"El hecho que me diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista es que yo no soy ninguna mentirosa", dijo a Primer Impacto.

"Verónica Castro debe tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza", agregó.



Además, dijo que "no hicimos nada malo, no hicimos mal a nadie, y tampoco quiero que diga que soy una malagradecida, porque no entiendo lo que hizo por mí".



Andrade se sorprendió porque Verónica habló ante algunos medios mexicanos para negar todo.



"A Verónica Castro le está pasando algo muy raro, porque siempre le echa la culpa a todo el mundo y ella es la víctima", dijo Yolanda Andrade, aunque aseguró que no quiere pelear con ella.



La presentadora de televisión aseguró que quiso mucho a la mamá de Cristian Castro.



La supuesta boda pasó hace 20 años, de acuerdo a la publicación de Infobae.

