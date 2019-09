Intensidad y precisión: Las claves de Honduras para enfrentar a Chile

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El último entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras para encarar el duelo ante Chile, este martes a las 7:30 de la noche en el estadio Olímpico, despejó varias dudas en cuanto a la intención que tendrá la H para medirse a los sudamericanos.



La práctica final comenzó con los ejercicios precompetitivos comandados por el preparador físico, Sebastián Urrutia, sin embargo desde el principio se notó la disposición de los jugadores en entregarse por completo para ganarse la titularidad teniendo en cuenta que Fabián Coito aún no definió la alineación inicial.

Seguidamente se hicieron movimientos con el esférico en donde se priorizó el control del balón y la creación de opciones de pase a un compañero.



La intensidad con la que se desarrollaron los trabajos dio a entender que Honduras saldrá a presionar a Chile desde su salida, siempre asegurando un buen repliegue cuando esta táctica no funcione.



Con la afirmación de Fabián Coito en donde dijo que varios jugadores que enfrentaron a Puerto Rico repetirían en el primer once, se prevé que futbolistas como Denil Maldonado, Carlos Pineda, Jonathan Rubio y Jorge Benguché, arrancarían el juego.



No obstante, el esfuerzo hecho por otros futbolistas más experimentados haría más difícil la elección de Fabián Coito.

