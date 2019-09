MisterChip explica por qué Honduras jamás debió acordar amistoso con Chile

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El periodista deportivo especializado en datos, Alexis Martín-Tamayo, conocido a nivel mundial como MisterChip, sorprendió este lunes a los hondureños en redes sociales al explicar porqué Honduras no debió haber programado un amistoso con la selección de Chile.

De acuerdo con el famoso español, La H pone en riesgo su posición en el ranking FIFA y su lugar en el área, donde es quinto (puesto de clasificación al hexagonal de Concacaf rumbo al próximo Mundial).

"Honduras jamás debería haber acordado ese amistoso. Tienen mucho más que perder que ganar. Este tipo de errores son los que te pueden dejar fuera de un Mundial. Cuesta mucho entender que la Federación de Honduras haya aceptado jugar ese partido, pero ellos sabrán".

VEA: Así fue el entrenamiento de Chile la noche del domingo en SPS

"El tema no es si vais o no vais a ganar. El tema es si Honduras necesitaba o no jugar ese partido y la respuesta es NO. Luego pasa lo que pasa y viene el llanto y el crujir de dientes. Es una irresponsabilidad haber acordado ese encuentro. Más claro no te lo puedo decir", agregó en respuesta a una consulta de un seguidor en Twitter, quien le aseguró que la H triunfará.

Ante las constantes preguntas, donde los fanáticos de la H sostenían que es importante foguearse con rivales de peso, MisterChip fue claro y contundente.

"No importa. Honduras no necesitaba ese partido. Puede salir bien o puede salir muy mal. Son otras las selecciones que deben arriesgar, no Honduras que ya tiene muy cerca el objetivo", "el sistema de clasificación es el que es y ya está aprobado. Hacer como si no existiera es una absoluta irresponsabilidad", siguió diciendo.