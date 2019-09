Hora del partido Honduras vs Chile este martes en San Pedro Sula

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras recibe este martes a Chile con la urgencia de obtener un resultado positivo para mantener el quinto lugar de Concacaf en el ranking de la FIFA, que le da derecho a participar en el hexagonal clasificatorio rumbo a Qatar-2022.



El partido entre Honduras, dirigido por el uruguayo Fabián Coito, y Chile, al mando del colombiano Reinaldo Rueda, se disputará a las 7:30 de la noche en el Estadio Olímpico Metropolitano, con capacidad para 37,000 espectadores, de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital.



En el nuevo formato de la eliminatoria de Concacaf hacia Qatar-2022, los primeros seis situados en el ranking de la FIFA por el Norte, Centroamérica y el Caribe disputarán un hexagonal que dejará tres clasificados directos al Mundial.



Otros 29 equipos disputarán el derecho a pelear un cuarto boleto con el cuarto del hexagonal el repechaje con un equipo de Sudamérica.

VEA: Así fue el entrenamiento de Chile en el Morazán



Honduras ocupa el quinto lugar en el ranking, por debajo de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.



Con el ranking actual, El Salvador sería el sexto, pero muy de cerca vienen Panamá y Canadá que, dependiendo de los resultados de partidos oficiales y amistosos de aquí a julio del 2020, pueden desplazar a El Salvador y a Honduras.



Chilenos y hondureños se han enfrentado en nueve veces con un balance favorable a los sudamericanos, con cuatro victorias, dos derrotas y tres empates.

Duelo En el último enfrentamiento La Roja goleó a la 'H' 4-1 en noviembre del 2018 en Temuco.

Sin Alexis

Honduras viene de golear 4-0 de local al débil Puerto Rico el pasado jueves y Chile de empatar a cero goles con Argentina el mismo día en el Colisem de Los Angeles.



En la nómina de Chile que llevó a Honduras no aparece Alexis Sánchez, que sí jugó ante los aztecas.



"No es fácil armar un equipo en 48 horas pero considero que los jugadores están en un buen nivel y por lo tanto debemos buscar nuevas alternativas frente a Honduras y (jugar) con los mejores", declaró Rueda a la prensa.



Respecto a los jugadores que no llegaron a San Pedro Sula, el DT de Chile explicó que Sánchez no viajó porque tenía trámites pendientes para la incorporación a su nuevo equipo, el Inter de Milán.



Los demás, "cada uno vive una problemática diferente", argumentó. Detalló que no llegan con los jugadores que participaron en la última Copa América, como Guillerno Maripán, Mauricio Islas, Gary Medel, Arturo Vidal y Nicolás Castillo.



Rueda fue bien recibido en Honduras donde es muy querido porque logró llevar a la 'H' al mundial de Sudáfrica-2010, después que los 'catrachos' apenas habían participado en el mundial de España-82.



"El partido del martes ante Chile será diferente (que el jugado ante Puerto Rico) con un rival de futbolistas muy diferentes; vienen de jugar contra Argentina", pero la victoria ante los puertorriqueños "nos da confianza", afirmó Coito.



Ante los chilenos hay que "tener un medio campo con intensidad y que recupere para generar a los delanteros o ellos mismos" las jugadas de gol, añadió el uruguayo. "Intentaremos sacar el resultado, que nos es imposible", subrayó.



Honduras "viene al alza, (es) un equipo en progreso, con grandes jugadores de experiencia", destacó el defensor chileno Alfoso Parot.

Probables alineaciones:

Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Maynor Figueroa, Ever Alvarado, Emilio Izaguirre; Luis Garrido, Brayan Acosta, Alex López, Michaell Chirinos; Albert Elis y Jorge Bunguché. DT: Fabián Coito.



Chile: Gabriel Arias; Alfonso Parot, Óscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, César Pinares, Angelo Salgal, Claudio Baeza; Eduardo Vargas y Diego Valdes. DT: Reinaldo Rueda.