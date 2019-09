Adamari López: "Tenía una adicción muy grande y no podía dejarla"

En una entrevista, la ex de Luis Fonsi indicó que era adicta a los refrescos y que pese a su deseo de dejarlos no podía conseguirlo. Fotos: Instagram: adamarilopez.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Recientemente la presentadora Adamari López reconoció que tenía una adicción al azúcar.

En una entrevista para Telemundo Lifestyle, la ex de Luis Fonsi indicó que era adicta a los refrescos y que pese a su deseo de dejarlos no podía conseguirlo.

“El tomar refrescos o el tomar azúcar es algo que cada vez te da más deseos de consumir más y más. Te da una energía de repente que después vuelves a perder y tienes que volver a consumir más para poder volver a tener esa energía. Eso es una adicción en el cuerpo. Cuando no podemos dejar algo que nosotros deseamos y sabemos además que nos está haciendo daños somos adictos aunque la palabra suene muy fuerte”, se sinceró la carismática puertorriqueña.

Adamari reveló que para lograr dejar su adicción se sometió a un método revolucionario con el que dejó de ingerir dulce en una sola sesión.

“Yo me hice el tratamiento. No sabía bien a lo que me iba a enfrentar. Pensaba que me iban a meter como en una cápsula o que iba a ver luces de colores, no entendía bien. Y lo que sí iba con el deseo de dejar de consumir azúcar o dejar de consumir refrescos porque entendía que tenía una adicción muy grande y que no podía dejarla”, detalló la mamá de Alaïa.

Adamari López expresó que decidió realizar el procedimiento no para bajar de peso, sino para mejorar su salud y tener buena calidad de vida.

“Yo necesito estar saludable por mí, por mi hija y era una manera de yo cambiar algo que sabía que me estaba haciendo daño con el fin de mejorar mi salud”, detalló la actriz.

Por último, la mamá de Alaïa dijo que gracias al procedimiento bajó de peso, algo "buenísimo", pero que no fue por ello que inició el tratamiento, sino por dejar los refrescos.

