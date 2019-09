Chileno Baeza cree que Reinaldo Rueda "dejó un gran legado en Honduras”  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Claudio Baeza es volante ofensivo de la Selección de Chile y se refirió al duelo frente a Honduras este martes, a las 7:00 de la noche, en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



Baeza es una de las nuevas piezas que Reinaldo Rueda, técnico al cual alabó en rueda de prensa, convocó en la escuadra chilena.



“Siempre que un técnico está al mando de una selección va a probar jugadores, creo que de los que estamos en proceso estamos jugamos todos”, comenzó diciendo Claudio para justificar su nominación en este plantel que viene de empatar con Argentina.



Como era de esperar, se le consultó por Rueda y su paso por Honduras: "La verdad es muy buen técnico, dejó muchas cosas aquí y los hondureños se quedan con que los clasificó a un mundial y dejó un buen legado en Honduras”.



Sobre la H fue claro y aceptó que no será nada fácil: "Todos los partidos a nivel de selección son complejos y contra Honduras, que está probando jugadores y los que ya vienen de un mundial, no será fácil; vamos a tratar de ganarles", lanzó.



Dice no saber tanto de la Bicolor, puesto que "apenas llegamos hace dos días, todavía no conocemos mucho, seguro vamos a ver videos para saber qué hacer y poder jugar un buen partido”.



Se refirió a la presencia de Claudio Bravo, guardameta del Manchester City inglés de gran trascendencia histórica para el fútbol de su país. "Obviamente teniendo a un arquero como Claudio, que le gusta salir jugando con gran experiencia, vamos a tratar de aprovechar eso para hacer un buen papel”, reflexionó.



Baeza cree que esta oncena que entrena Rueda es, quizás, "la mejor que ha tenido nuestro país, en el mediocampo tiene jugadores que es difícil suelten el puesto", aunque "ante Argentina sumé minutos y lucharé para seguir siendo tomado en cuenta”.