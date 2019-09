¿Por qué raparon a "El Chapo" en la prisión ADX Florence?

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- Decaído, triste y aislado, así describen a "El Chapo" Guzmán las pocas personas que lo han visto durante sus visitas a ADX de Florence, la cárcel de máxima seguridad donde el capo guarda prisión.



Los abogados defensores de "El Chapo" aseguran que el capo de las drogas no tiene vida social dentro de la prisión, ya que no domina el idioma de los demás reclusos.



Esta situación habría generado que durante un corte de cabello, el barbero no comprendiera qué era lo que "El Chapo" quería y procediera a raparle totalmente la cabeza.



"El pidió que le hicieran un corte, pero como no habla inglés solo pudo decir algo como "cut" (cortar) y la persona entendió que le rapara la cabeza, pero no era lo que él quería", dijo Mariel Colón, una de las representantes legales de Guzmán, durante una entrevista con Univisión.



Según la abogada, el no dominar el idioma también le ha generado problemas de salud, ya que asegura que no puede pedir asistencia médica hasta que algún miembro de su equipo legal vaya a visitarlo.

ADEMÁS: Enma Coronel preocupada por la salud emocional de "El Chapo"



"En un mes y medio empeoró bastante su vista, no es que esté ciego, pero no puede leer, necesita lentes. No había podido atenderse porque no habla inglés", expresó Colón.



De igual forma, los abogados han dicho que "El Chapo" tiene otros problemas médicos, ya que ha presentado problemas de audición y peso.



"Se ve mucho más flaco, un poco más apagado. Bien no se la está pasando, lo he visto más triste", agregó la abogada durante su entrevista.

VEA: ¿Quiénes estaban en la lista de muerte de "El Chapo" Guzmán?



Según se ha informado, Joaquín Guzmán Loera no tiene privilegios dentro de la cárcel. Come lo mismo que los demás reos y solo disfruta de una hora diaria al aire libre.

El narcotraficante permanece recluido en este centro penal de Colorado cumpliendo una condena de cadena perpetua.