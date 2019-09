¿Camilo Sesto estaba distanciado de su hijo al morir?

MADRID, ESPAÑA.-Siempre se cuestionó la relación que existió entre Camilo Sesto y su único hijo Camilo Blanes, de 36 años de edad, debido a las constantes declaraciones de Lourdes Ornelas, expareja del cantante, en las que aseguraba que Sesto no los trataba bien a ella y a su hijo.

Medios internacionales indicaron que padre e hijo estaban distanciados y que se veían muy poco. Dichos rumores fueron desmentidos por el mismo Camilo Sesto, antes de morir, durante una entrevista para Canal Sur, considerada la última entrevista televisada del cantante.

VEA: La imagen viral de Camilo Sesto después de su muerte

"¿Sigue manteniendo relación con su hijo?", le consultó el presentador a Camilo y este respondió: "Sí, ahora está en México. Está grabando. Si no ha salido, [el disco] estará a punto de salir. Y cuando no graba pues se viene con su padre. Y yo he ido muchas veces. Como es la vida. Uno viene, va, viene, voy", detalló sin evadir la pregunta, antes de asegurar que estaba muy orgulloso de él, "en todos los sentidos".



Añadió que "Físicamente porque, se parece a mí, sí", y aseguró que "con un hijo tienes que estar al pie del cañón. Toda la vida".

Las declaraciones de Camilo surgieron luego que Lourdes Ornelas, su exesposa y madre de su hijo, asegurara que el cantante ya no respondía a voluntad propia, sino a la de las personas que se encontraban a su alrededor.

Lourdes Ornelas también indicó que su hijo Camilo Blanes había viajado a España para pasar tiempo con su padre, pero que personas que se encontraban con el cantante lo trataron muy mal, haciéndolo dormir en una de las peores habitaciones.

"Mi hijo ha estado con su padre en Madrid dos meses y un mes no lo vio por órdenes de este señor- Cristobal- no podría entrar en la casa. Yo le dije: ¿qué hace mi hijo durmiendo en el jardín? Que son los cuartos donde te cambias cuando vas a nadar. ¿Por qué le han tenido ahí? Para que no se de cuenta de ciertas cosas", apuntó.

Además: Camilo Sesto en Honduras: así conquistó a los catrachos en 2008

Heredero

Tras anunciarse la muerte del cantante a través de sus cuentas en redes sociales este domingo, muchos se preguntan quién heredará la fortuna de Camilo Sesto.

¿Será Camilo Blanes el beneficiario de todo? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, sin embargo, la madre del joven a inicios del 2019 aseguró que personas allegadas a Camilo Sesto habrían hecho firmar un documento a su hijo, presuntamente para quitarlo de en medio.

Habrá que esperar qué dicen los abogados del cantante.